¡Ú¸×¤ËÍã¡Û´äÅÄ¹äÅµ¡Ö²Ö²¬¤µ¤ó¡×µ×¤Ó¤µÅÐ¾ì¡¡ë¾Êó¤Ë¹æµã¡¦¹ì¤Î¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¿¿°Õ²ó¼ý
¡¡£²£°Æü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ç¡¢¥ä¥ß¿©ÎÁ¤òµñ¤ó¤Ç±ÉÍÜ¼ºÄ´»à¤·¤¿È½»ö¡¦²Ö²¬¡Ê´äÅÄ¹äÅµ¡Ë¤¬½Ö´ÖÅÐ¾ì¡£ë¾Êó¤Ë¹æµã¤·¤¿¹ì¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤¬¼«¤éÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿²Ö²¬¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÆæ¤â¡¢¤³¤ÎÆü²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Î½È½»ö¡¦¹Ò°ì¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¡£ÌÀÎ§ÂçÆ±´ü¤Î¹ì¤È¤è¤Í¡ÊÅÚµï»Ö±ûÍü¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç±Ä¤àË¡Î§»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¡¢¹ì¤Ë¶»Ãæ¤ò¸ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¹ì¤ÏÃËÀ¤È¤Î¸òºÝ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃ¤Ï¤«¤Ä¤ÆÈùÌ¯¤Ê´¶¾ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Ö²¬¤ËµÚ¤ó¤À¡£
¡¡¹ì¤Ï¡¢²Ö²¬¤¬ÅÐ¹»¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤â²È¤ò½Ð¤¿¤³¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë²Ö²¬¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¯¤ÆÆ±¤¸Æ»¤ò»Ö¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£²Ö²¬¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»à¸å¡¢¤è¤Í¤«¤é¡Ö»ä¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¶¯¤¬¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ì¿Í¤ÇÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤º¡¢¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²Ö²¬¤Ï£¶·î¡¢½ªÀï´Ö¤â¤Ê¤¯»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¤ä¤Ï¤êÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¹ì¤È¤è¤Í¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢¹ì¤Ï¤è¤Í¤«¤é¡Ö¹û¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¡¢²Ö²¬¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£¹ì¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¹æµã¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢ÌÀ¸À¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¹ì¤Ï²Ö²¬¤ËÎø°¦´¶¾ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¡¢¤è¤Í¤Î¤Ò¤È¸À¤òµ¡¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÆÒ»Ò¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢²Ö²¬¤«¤éÉëÇ¤ÃÏ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë»ö¼Â¾å¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÒ»Ò¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤Î£²¿Í¤Î´Ö¤Ç²Ö²¬¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î»Ñ¤¬²óÁÛ¤Ç½Ö´ÖÅª¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î²Ö²¬¤µ¤ó¡×¡Ö²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³è¤¤Æ¤ë¤Î´ò¤·¡×¡Ö¼«Á³¤Ë¥Û¥í¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Öº£Æü¤Ï¤¤¤¤Æü¤À¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£