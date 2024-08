韓国から3組！「CDTVライブ!ライブ!」に登場…KARAの土砂降りステージ、NewJeansのソロ歌唱も話題

NewJeans、Hi-Fi Un!corn、KARAが、19日に放送された「CDTVライブ!ライブ!夏フェスSP」に出演した。NewJeansは「名曲ライブ!ライブ!メドレー」のコーナーで、それぞれソロステージを披露。ハニはTUBEの「シーズン・イン・ザ・サン」、ヘリンは宇多田ヒカルの「Automatic」、ヘインはスピッツの「チェリー」と、日本の大ヒット曲を歌唱した。

ミンジは6月に行われた東京ドームでのファンミーティングでも披露し話題になったVaundyの「踊り子」を制服風の衣装でパフォーマンス。ダニエルはディズニー映画「リトル・マーメイド」の「Part of Your World」を熱唱した。彼女は実写映画の「リトル・マーメイド」の韓国語吹き替え版でアリエル役を務めており、透明感のある歌声が話題に。その後、全員揃って世界で大ヒット中の「Supernatural」をパフォーマンスした。Hi-Fi Un!cornは、現在放送中のドラマストリーム「さっちゃん、僕は。」のオープニングテーマ「Left or Right」をフルサイズ初披露。爽やかな歌声とライブの実力で日本のファンを魅了した。放送後には、公式X(旧Twitter)を通じて記念ショットを公開。カリスマ性溢れるステージとはまた違う、明るい笑顔がファンをときめかせた。屋外の特設ステージに登場したKARAは、約1年8ヶ月ぶりの最新曲「I Do I Do -Japanese ver.-」と「GO GOサマー!」「ミスター」をメドレーで披露。大雨が降る中でも笑顔を崩さないパフォーマンスが大きな話題になった。放送後、スンヨンとヨンジのInstagramのストーリーには、タオルにくるまれたメンバーの可愛らしい写真が掲載された。ヨンジは「水を愛した彼女たちの最後」というコメントで笑いを誘った。