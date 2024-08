PCÈÇ¡ÖFINAL FANTASY XVI¡×2024Ç¯9·î18Æü(¿å)È¯Çä¡ª ËÜÆü8·î20Æü(²Ð)¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡õÂÎ¸³ÈÇÇÛ¿®³«»Ï¡ª ºÇ¿·¥È¥ì¡¼¥é¡¼¸ø³«!!

「FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)」のPC版がSteam、Epic Games Storeにて、2024年9月18日(水)に発売となることが発表され、予約が開始された。

「ファイナルファンタジー16」は、FFナンバリングタイトルの完全新作。プロデューサーは「FFXIV」「ドラゴンクエストX」などの吉田直樹さん、主題歌は米津玄師さんが担当する。

⇒「ファイナルファンタジー16」主題歌を米津玄師が書きおろし! 長編ゲームプレイ映像、バトル等の新情報を公開!

今回、本タイトルのPC版がSteam、Epic Games Storeにて、9月18日(水)に発売となることが発表され、予約が開始された。

また、ゲームの冒頭を無料で体験できる”PC 版「FINAL FANTASY XVI DEMO」”が本日8月20日(火)より配信開始された。



さらに、発表を記念して最新トレーラー「DELIVERANCE」も公開された。

【2024年9月18日(水)発売予定】

<PC 版「FINAL FANTASY XVI」 商品構成>コンプリートエディション :9,900 円(税込)通常版 :7,700 円(税込)DLC 第一弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」 :1,210 円(税込)DLC 第二弾「The Rising Tide《海の慟哭》」 :2,420 円(税込)エキスパンションパス :3,080 円(税込)

■最新トレーラー「FINAL FANTASY XVI “DELIVERANCE”」

【本日より予約開始!商品ラインアップ紹介】

PC 版「FINAL FANTASY XVI」 コンプリートエディション

価格: 9,900 円(税込)<内容物>PC 版「FINAL FANTASY XVI」 ゲーム本編(ダウンロード)PC 版 DLC 第一弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」PC 版 DLC 第二弾「The Rising Tide《海の慟哭》」



<早期購入特典>

インゲームアイテム

武器「ブレイブブレイド」

インゲームアイテム

アクセサリ

「ケットシーのラッキーチャーム」

(ゲーム内通貨獲得量 UP)

インゲームアイテム

楽譜《孤高の戦い》

Steam

Epic Games Store

PC 版「FINAL FANTASY XVI」

ダウンロード 価格: 7,700 円(税込)<内容物>PC 版「FINAL FANTASY XVI」 ゲーム本編(ダウンロード)



<早期購入特典>

インゲームアイテム

アクセサリ

「ケットシーのラッキーチャーム」

(ゲーム内通貨獲得量 UP)

インゲームアイテム

武器「ブレイブブレイド」

インゲームアイテム

楽譜《孤高の戦い》

Steam

Epic Games Store

PC 版 DLC 第一弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」

PC 版 DLC 第二弾「The Rising Tide《海の慟哭》」

PC 版 エキスパンションパス (DLC 第一弾と第二弾がセットになったお得な商品)

価格:1,210 円(税込)価格:2,420 円(税込)

価格:3,080 円(税込)



<エキスパンションパスセット内容>

DLC 第一弾「Echoes of the Fallen《空の残響》」

DLC 第二弾「The Rising Tide《海の慟哭》」

※DLC をプレイするためには、ゲーム本編である「FINAL FANTASY XVI」が必要。

※DLC 第一弾(Echoes of the Fallen《空の残響》)、DLC 第二弾(The Rising Tide《海の慟哭》)、エキスパンションパスは Steam および Epic Games Store での予約は実施されない。発売後に購入。

【無料体験版「FINAL FANTASY XVI DEMO」好評配信中!】

Steam、Epic Games Store にて、PC版を無料で体験できるPC版「FINAL FANTASY XVI DEMO」が配信開始された。



体験版では、「FINAL FANTASY XVI」のゲーム序盤、主人公クライヴが復讐を志す発端となった、彼の少年期の物語を約2 時間〜2時間半に渡ってプレイすることができる。これが壮大な物語のまさにオープニングとなっている。セーブデータは製品版に引き継ぐことができる。



ゲーム序盤クリア後は、本作の特徴である召喚獣の能力を駆使しながら闘っていくバトルアクションをさらに楽しめる特別仕様版「召喚獣アクション トライアル」がプレイ可能となっているので、未プレイの人はぜひ試してみてほしい。

Steam

Epic Games Store



FINAL FANTASY XVI 公式サイトはこちら:

https://jp.finalfantasyxvi.com/



【タイトル情報】

■「FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)」

対応機種:PlayStation5、Steam、Epic Games Store

ジャンル:アクション RPG

プレイ人数:1 人

発売日:PlayStation5 版:2023年6月22日(木)

Steam版、Epic Games Store 版:2024年9月18日(水)

CERO:D

ボイス対応言語:日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語(ラテンアメリカ)

スクリーン言語:

日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語(ラテンアメリカ)/スペイン語(スペイン)/ポーランド語/ポルトガル語(ブラジル)/アラビア語





(C) SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO