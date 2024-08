2024年2月よりカナダで行われていたドラマ「THE LAST OF US」シーズン2の撮影が完了したことがわかった。これからポストプロダクション(撮影後作業)に入り、2025年に米HBOおよびMaxにてリリースとなる。

「THE LAST OF US」エディターのティモシー・グッドは自身のにて、シーズン2のクランクアップを報告。「撮影終了!『THE LAST OF US』製作スタッフの皆さん、(クランクアップ)おめでとう!これからあなた達の努力の結晶を持ち帰ります」と投稿し、間もなく編集作業に入ることを示唆した。あわせて投稿された画像には、撮影終了を祝う盛大なパーティーの様子がとらえられている。

なおシーズン2は2025年に米リリース予定だが、具体的な時期は示されていない。現時点でと約20秒のが公開されており、いずれもファンの期待を大いに高めている。さらなる詳細や予告編の公開が待ち遠しいところだ。

同名の大人気ゲームを原作とした「THE LAST OF US」は、寄生菌の感染爆発によって文明が崩壊した世界で、生存者のひとり・ジョエル(ペドロ・パスカル)と、寄生菌の抗体を持つ少女・エリー(ベラ・ラムジー)の危険な旅路を描く物語。爆発的ヒットを記録したシーズン1は、2023年1月12日(現地時間)にシリーズ最高視聴率で幕を閉じた。シーズン2以降は、ゲーム版第2作『The Last Of Us Part II』に基づく物語を複数シーズンにわたって描くとみられる。

シーズン2にはパスカル&ラムジーのほか、ジョエルの弟・トミー役のガブリエル・ルナ、トミーの妻・マリア役のルティナ・ウェスリーが続投。新キャストとして『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』(2019)ケイトリン・デヴァーがアビー役で加わるほか、『トップガン マーヴェリック』(2022)ダニー・ラミレス、『エイリアン:ロムルス』(2024)イザベラ・メルセード、「BEEF/ビーフ」(2023-)ヤング・マジノ、「マーベル ランナウェイズ」(2017-2019)アリエラ・ベアラー、『アンチャーテッド』(2022)タティ・ガブリエルらが参戦する。また『ホーム・アローン』シリーズや「シッツ・クリーク」(2015-2020)などの名優キャサリン・オハラがゲスト出演する。

製作総指揮・ショーランナーは引き続き、「チェルノブイリ」(2019)クレイグ・メイジン、ゲーム版を手がけたニール・ドラックマンが担当する。

「THE LAST OF US」シーズン2は、2025年に米HBOおよびMaxで放送・配信予定。

