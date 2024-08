カルトの帝王とも呼ばれる鬼才デヴィッド・リンチ監督による2001年のミステリー映画『マルホランド・ドライブ』の4Kレストア版が、2024年9月27日(金)より1週間限定で全国リバイバル上映することが決定した。リンチ監督自身の監修により製作された「4Kレストア版」は2017年4月に英国でプレミア上映されているが、日本での全国上映はこれが初となる。

ハリウッド・ヒルズの稜線に沿って走る道路「マルホランド・ドライブ」での自動車事故から生き延びた記憶喪失の女性「リタ」と、彼女が助けを求めて潜り込んだハリウッドの邸宅に滞在する新人女優ベティ。リタの記憶を取り戻すために協力することにするベティだが、リタのバッグには大金と謎めいた青い鍵があった──。

夢と現実の間を行き来するようなストーリーテリングと映像、思わず語らずにはいられない予測不能な展開と鑑賞後の余韻の深さに、リンチの最高傑作と評する声も多い本作。2001年にはカンヌ国際映画祭 監督賞を受賞し、2016年にはイギリスの大手メディアBBCによる「21世紀の偉大な映画ベスト100」では栄えある1位を受賞。英国映画協会が2022年に発表した「史上最高の映画100本※」では8位、「映画監督が選ぶ史上最高の映画100本※」では22位に選出されている。

※ともに10年ごとに発表

本企画はデヴィッド・リンチ監督の人気作品を4K画質で体感できる貴重な機会。映画館で見るにふさわしい、デヴィッド・リンチ監督が紡ぐ妖しく美しい映像世界を堪能しよう。オリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表。



[宮城]フォーラム仙台

[山形]フォーラム山形

[福島]フォーラム福島

[茨城]USシネマパルナ稲敷、MOVIXつくば

[栃木]109シネマズ佐野

[群馬]イオンシネマ高崎

[埼玉]MOVIXさいたま、MOVIX三郷

[千葉]キネマ旬報シアター、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心、USシネマ木更津

[東京]新宿ピカデリー、シネマート新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷、丸の内TOEI、キネカ大森、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ多摩センター

[神奈川]イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘

[静岡]静岡シネ・ギャラリー

[愛知]ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、センチュリーシネマ

[京都]MOVIX京都、出町座

[大阪]なんばパークスシネマ、シネマート心斎橋

[兵庫]塚口サンサン劇場、kino cinéma神戸国際

[広島]サロンシネマ1・2

[福岡]KBCシネマ、イオンシネマ筑紫野

[長崎]シネマボックス太陽

[宮崎]宮崎キネマ館

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

『マルホランド・ドライブ 4Kレストア版』 は2024年9月27日(金)より全国 39 館で1週間限定上映。

