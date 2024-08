YouTube再生回数149億回超えの人気動画『ベイビーシャーク』が映画化決定! 予告編やキービジュアルが到着し、大人気K-POPアイドル「ENHYPEN」が海一番のアイドル役で登場することが発表された。YouTubeで世界で最も再生されている動画『ベイビーシャーク(日本語タイトル:サメのかぞく)』をもとにした長編アニメーション映画『ベイビーシャークのわくわくムービー』がストリーミングサービス「Paramount+」にて9月13日(金)より独占配信されることが決定! あわせて、吹替版予告とキービジュアルが公開された。

2016年に韓国の教育エンターテインメントブランドPinkfongが投稿した童謡動画『ベイビーシャーク(サメのかぞく)』は、韓国での人気爆発をきっかけに世界的なブームを巻き起こし、2022年にはYouTube史上初となる再生回数100億回を突破し、ギネス認定もされた。その後も再生回数を伸ばし続け、2024年8月現在では驚異の149億回再生を記録している。そんな子どもから大人まで世界中で広く愛される『ベイビーシャーク』が原作の長編オリジナルアニメーション映画『ベイビーシャークのわくわくムービー』は、同動画に出てくる黄色いサメのベイビーシャークを主人公に描く家族全員で楽しめるハラハラドキドキの物語。制作は、ニコロデオンアニメーションとPinkfongによる共同制作となっている。家族の引っ越しで大好きな町と親友のウィリアムに別れを告げ大都会での新生活を始めたベイビーシャークは、そこで大人気ポップスターのスターリアナと出会う。大スターを前にベイビーシャークは目を輝かせるが、実はスターリアナの真の目的はベイビーシャークの音楽を盗み、海中の音楽界を支配することだった……。ベイビーシャークはスターリアナの呪いを解き、海に平和をもたらすことができるのか!?さらに本作の英語版では、大人気K-POPグループ「ENHYPEN」が、K-POPボーイズグループとして初めてメンバー全員で米アニメーション作品へ出演することが発表された。ENHYPEN が演じるのは、海の中で一番の人気を誇るシロイルカのK-POPグループ “ENHYPEN” 。彼らは、スターリアナの呪いを解くための “強力なバックシンガー” としてベイビーシャークに協力する。また、劇中歌『Keep Swimmin' Through』の歌唱も担当しており、明るく楽しい楽曲で物語を彩っている。他にも、第61回グラミー賞で女性アーティストとして初めて「最優秀ラップ・アルバム賞」を受賞した世界的人気ラッパーのカーディ・Bが、英語版では海中のラップ・アイコン “シャーキー” 役で出演している。世界中で愛されるベイビーシャークが繰り広げる驚きとスリル、そして音楽に満ちた冒険の行方をお楽しみに!『ベイビーシャークのわくわくムービー』は9月13日(金)よりParamount+にて独占配信開始!(C) 2023 Viacom International Inc. and The Pinkfong Company, Inc. All Rights Reserved.