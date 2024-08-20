【あと5話】『呪術廻戦』、週刊少年ジャンプ44号で最終回 - 最新巻までの無料開放も
週刊少年ジャンプで連載中『呪術廻戦』は、公式Xアカウントにて9月30日発売の週刊少年ジャンプ44号で同作品が最終回を迎えることを発表した。
呪術廻戦【公式】X(@jujutsu_PR)より引用
また、「最新27巻まで追いつこう!」として、245話分を「ジャンプ＋」「ゼブラック」にて順次無料開放。8月20日現在で、第1話〜第18話を無料開放している。
【#呪術廻戦 完結まであと5話】『呪術廻戦』は9月30日（月）発売の週刊少年ジャンプ44号で最終回を迎えます最終第271話まで、応援よろしくお願いいたします！ pic.twitter.com/dkOwjyb9XQ- 呪術廻戦【公式】 (@jujutsu_PR) August 19, 2024
【245話順次無料開放！】最新27巻まで追いつこう！第1話〜第18話を無料開放中✨※9月29日(日)23:59まで▼ジャンプ＋https://t.co/uSIZoO5fpi▼ゼブラックhttps://t.co/6lYt3bXIAj pic.twitter.com/N3bzDeP4K0- 呪術廻戦【公式】 (@jujutsu_PR) August 19, 2024
呪術廻戦【公式】X(@jujutsu_PR)より引用
また、「最新27巻まで追いつこう!」として、245話分を「ジャンプ＋」「ゼブラック」にて順次無料開放。8月20日現在で、第1話〜第18話を無料開放している。
【#呪術廻戦 完結まであと5話】『呪術廻戦』は9月30日（月）発売の週刊少年ジャンプ44号で最終回を迎えます最終第271話まで、応援よろしくお願いいたします！ pic.twitter.com/dkOwjyb9XQ- 呪術廻戦【公式】 (@jujutsu_PR) August 19, 2024