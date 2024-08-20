¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Í¡×²¦°Ì3´ü¤Î¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¤¬¸ì¤ë¡È¿¿²Æ¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¡É¤À¤«¤é¤³¤½·Ð¸³¤·¤¿¶ìÏ«¡ª¡©¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¡ÖÎÉ¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤ËÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ê40¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè65´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè4¶É¤Ï8·î20Æü¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤Î¡ÖÍÎ¡¹³Õ¡×¤Ç2ÆüÌÜ¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢²¦°Ì3´ü¤Î¿¼±º¹¯»Ô¶åÃÊ¡Ê52¡Ë¤¬½Ð±é¡£¡È¿¿²Æ¤Î¼·ÈÖ¾¡Éé¡É¤À¤«¤é¤³¤½¡ª¡©·Ð¸³¤·¤¿¶ìÏ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥Ñ¥Ñ¡É¤Î´é¤ÇÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¿¼±º¶åÃÊ¤ÎÉ½¾ð
¡¡¿¼±º¶åÃÊ¤Ï²¦°ÌÀï¤Ë¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤Á¡¢1996Ç¯ÅÙ¤ÎÂè37´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë½éÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿¡£Åö»þ¤Ï±©À¸Á±¼£²¦°Ì¤òÁê¼ê¤Ë1¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔÂà¡£¤·¤«¤·¡¢2007Ç¯ÅÙ¤ËºÆ¤ÓÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·±©À¸²¦°Ì¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï4¾¡3ÇÔ¤Î¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ò·è¤á¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤¿±©À¸Ì¾¿Í¤È¤³¤³¤Ç¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÂç·ãÆ®¤ò±é¤¸ËÉ±Ò¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2009Ç¯ÅÙ¤Ë¤ÏÆ±À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ÌÚÂ¼°ì´ðÈ¬ÃÊ¤ÈÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢4¾¡3ÇÔ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¿¼±º¶åÃÊ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¡Ê»×¤¤½Ð¤¬¡Ë¤¢¤ê¤¹¤®¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿²Æ¤Î´ü´ÖÌó3¥«·î¤Û¤ÉÁ´¹ñ¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ç¤É¤³¤«¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢²¦°ÌÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¡¼¥ë¤äÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂÎÎÏ¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°Õ³°¤Ê¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤È¸À¤¨¤É¤â¡¢²È¤Ëµ¢¤ì¤Ð¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤Ë¡£ÂÐ¶É¤ä¸øÌ³¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤°ìÌÌ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥Ñ¥Ñ¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¡×¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ä¤Ð¤¤¤À¤í£÷¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë