リオデジャネイロで中国・ブラジル友好50周年の記念行事
17日、リオデジャネイロ・コパカバーナ要塞（ようさい）で開かれた中国・ブラジル友好50周年記念行事で、太鼓を演奏をする人。（リオデジャネイロ＝新華社配信）
【新華社リオデジャネイロ8月20日】ブラジル・リオデジャネイロの有名観光地コパカバーナ要塞（ようさい）で17日、中国・ブラジル友好50周年を祝う記念行事が開かれ、両国各界の関係者600人余りが参加した。
17日、リオデジャネイロ・コパカバーナ要塞（ようさい）で開かれた中国・ブラジル友好50周年記念行事で、竜舞を見る人たち。（リオデジャネイロ＝新華社配信）
17日、リオデジャネイロ・コパカバーナ要塞（ようさい）で開かれた中国・ブラジル友好50周年記念行事で、竜舞を披露する人たち。（リオデジャネイロ＝新華社配信）
17日、リオデジャネイロ・コパカバーナ要塞（ようさい）で開かれた中国・ブラジル友好50周年記念行事で吊るされた提灯。（リオデジャネイロ＝新華社配信）
17日、リオデジャネイロ・コパカバーナ要塞（ようさい）で開かれた中国・ブラジル友好50周年記念行事で、パンダの着ぐるみと記念撮影する子ども。（リオデジャネイロ＝新華社配信）