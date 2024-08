NHK総合の音楽番組『うたコン』の次週放送回となる8月27日は、映画『男はつらいよ』シリーズ第1作(1969年)公開から55周年を迎える。これを記念し、映画史に輝く珠玉の名曲を大特集。また、連続テレビ小説『虎に翼』メインテーマのテレビ初パフォーマンスも行われる。ファンの間では『「男はつらいよ」の日(寅さんの日)』とも呼ばれている27日放送回では、三山ひろしが敬愛する“寅さん”になりきって主題歌「男はつらいよ」を熱唱。さらに、寅さんの妹・さくらを演じ続けてきた倍賞千恵子が『うたコン』初出演(VTR)。“お兄ちゃん”こと故・渥美清さんへの万感の思いを込めて「さくらのバラード」を歌う。

このほかにも、『いつでも夢を』『フラッシュダンス』『タイタニック』『ゴッドファーザー』など、映画史にさん然と輝く名作の中から、誰もが一度は耳にしたことのある珠玉のメロディーを届ける。近年舞台化されたことでも話題になった『千と千尋の神隠し』の主題歌「いつも何度でも」を歌う木村弓が『うたコン』初出演。美しい竪琴の音色と癒やしの歌声を響かせる。もうひとつの見どころが、連続テレビ小説『虎に翼』で多くの感動を呼んでいる劇中歌「You are so amazing」のテレビ初パフォーマンス。楽曲の作詞作曲を手がけた森優太氏と、歌唱で参加したグラスゴー出身のバンド、ベル・アンド・セバスチャンのボーカル、スチュアート・マードックによる初めての共演が『うたコン』で実現する。『虎に翼』で登場したセットを使用した特別な舞台で、一夜限りの奇跡のコラボレーションを届ける。『虎に翼』主人公の佐田寅子を演じる伊藤沙莉は「『You are so amazing』はまるで優三さん(仲野太賀)が寅子に語りかけているような歌詞とメロディーで、寅子としても、伊藤沙莉としても、今の私の人生の支えになっている曲です。『うたコン』さんで披露されるとのこと、本当に楽しみにしています。この曲がたくさんの方に届いてくれたらうれしいです」とのコメントを寄せた。なお、きょう20日は“母に贈る歌”を特集する。■8月27日『うたコン』出演者&歌唱曲司会:谷原章介、赤木野々花アナウンサー出演:麻倉未稀、伊礼彼方、Ourin-王林-、木村弓、スチュアート・マードック、辰巳ゆうと、豊原江理佳、倍賞千恵子、ベリーグッドマン、三山ひろし、森優太インタビュー出演:伊藤沙莉▼セットリスト「男はつらいよ」三山ひろし「さくらのバラード」倍賞千恵子「いつでも夢を」辰巳ゆうと Ourin-王林-「ホワット・ア・フィーリング〜フラッシュダンス」麻倉未稀「My Heart Will Go On」豊原江理佳「ゴッドファーザー〜愛のテーマ」伊礼彼方「いつも何度でも」木村弓「You are so amazing」(連続テレビ小説「虎に翼」劇中歌)スチュアート・マードック、森優太「So what」Ourin-王林-「CLASSIC」ベリーグッドマン■出演者コメント▼『虎に翼』音楽担当 森優太氏遠くグラスゴーと連絡を取り合って制作した「You are so amazing」。この曲を、スチュアートさんと同じ空間で共演する機会をいただけたことが、心の底から嬉しいです。歌と演奏から伝わるものが、皆さんの人生を少しでも豊かにするきっかけになれば光栄です。▼スチュアート・マードック(ベル・アンド・セバスチャン Vo)「Every step and every choice of your life will make you shine」という歌詞に、この曲が持つ繊細さと優しさが詰まっていると感じています。今回、森さんと共にこの曲を披露できるのが、奇跡のような偶然だと思っているので、楽しんでください。