My Hair is Bad『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』主題歌「思い出をかけぬけて」SPムービー公開

■歌詞とリンクした、大切な存在と過ごしたひと夏のかけがえのない時間が詰まったスペシャル映像

My Hair is Badの楽曲「思い出をかけぬけて」を使用した『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』の主題歌PVが公開となった。

公開された主題歌PVでは、小さな恐竜“ナナ”との出会いから、シロ、カスカベ防衛隊がナナと共に過ごした特別なひと夏が、My Hair is Badが奏でる温かいメロディと、ボーカル椎木のエモーショナルな歌声に乗せて描かれている。主題歌「思い出をかけぬけて」の歌詞とリンクした、大切な存在と過ごしたひと夏のかけがえのない時間が詰まったスペシャル映像に注目だ。

また、「思い出をかけぬけて」も収録されている最新アルバム『ghosts』リリースを記念した、初のポップアップストアが、東京・原宿竹下通りにある「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」で8月25日まで開催中。初お披露目のMy Hair is Badオリジナルグッズの他、今作のために書き下ろされたオリジナルイラストをデザインした“My Hair is Bad”と“クレヨンしんちゃん”との友情コラボグッズも多数ラインナップされている。

My Hair is Badは、9月から東京、名古屋、大阪、福岡、札幌のZepp対バン公演を含む、全26ヵ所28公演『ファイヤーホームランツアー』を開催。2025年1月4日・5日に2daysで行われるさいたまスーパーアリーナでのワンマン公演が、ツアーファイナルとなる。

リリース情報

2024.06.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「思い出をかけぬけて」

2024.07.31 ON SALE

ALBUM『ghosts』

『映画 クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』作品サイト

https://www.shinchan-movie.com/

My Hair is Bad OFFICIAL SITE

https://www.myhairisbad.com/