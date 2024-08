【モスバーガー:ペプシコーラ メガサイズ】8月20日 数量限定発売価格:440円(単品)

モスバーガーは、ドリンクメニュー「ペプシコーラ メガサイズ」を8月20日より数量限定で販売する。単品価格は440円。

カップホルダーにはいりきれないほどのメガサイズドリンク。公式Xではその容量は「炊く前のおこめが約3合半」とポストしている。

なお、一部販売していない店舗もある。

(C) MOS FOOD SERVICES, INC. ALL RIGHTS RESERVED