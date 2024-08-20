高校生ファッションNo.1を競う！第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」

ファッション甲子園実行委員会は、2024年8月25日(日)に第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」最終審査会を開催します。

第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」

ファッション甲子園実行委員会は、2024年8月25日(日)に第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」最終審査会を開催。

「ファッション甲子園」は、北は北海道、南は沖縄県まで全国の高校生を対象とした高校生ファッションNo.1を競う選手権大会です。

当日は、応募総数34都道府県、95校、1,147チーム、1,929点から選ばれた20都道府県、27校、34チームが、自らデザイン・制作した衣装を着用して披露するファッションショー形式で審査にのぞみます。

2024年も、最終審査会の会場観覧に加え、YouTubeにてライブ配信も行います。

参加チームがこの夏にかけた熱きパフォーマンスを確認してください。

■開催日時

・日時 2024年8月25日(日)13:00(開場12:00)

・会場 弘前文化センター(青森県弘前市下白銀町19-4)

■入場チケット販売

・入場チケットは、販売予定数に達したため、販売を終了しました。

尚、当日券の販売はいたしません。

■ファッション甲子園2024最終審査会ライブ配信

ファッション甲子園2024最終審査会の様子をLIVE配信します！

当日来場されない方、チケットを購入できなかった方も、YouTubeライブ配信にて、コンテストの様子を見ることができます。

＜YouTubeライブ配信＞

ファッション甲子園2024 本番配信 (2024/08/25 13:00〜)

配信URL：

■参加校(出場順・都道府県・学校名／作品名)

1 青森県 柴田学園大学附属柴田学園高等学校／石垣ドレス

2 神奈川県 専門学校神奈川総合大学校高等課程／抱く心

3 神奈川県 学校法人石川学園横浜デザイン学院高等課程／:)imitation

4 秋田県 秋田県立横手高等学校／WOMAN BE INDEPENDENT

5 福岡県 福岡県立香椎高等学校／Wavy

6 長野県 長野県屋代南高等学校／羽化

7 岐阜県 アンファッションカレッジ／Emotion

8 兵庫県 神戸市立科学技術高等学校／おてて

9 大阪府 バンタンデザイン研究所高等部大阪校／傘と笠のNewstyle

10 広島県 広島市立基町高等学校／かさね

11 愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校／花鳥風月

12 愛知県 桜花学園高等学校／キュウコン

13 愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校／こぎん刺し 春を待つ

14 富山県 富山第一高等学校／こたつむり

15 東京都 江東服飾高等専修学校／新・社会人

16 山形県 惺山高等学校／Schole

17 東京都 バンタンデザイン研究所高等部東京校／それぞれの美しさ

18 大阪府 大阪府立泉尾工業高等学校／地球(生命の誕生)

19 佐賀県 佐賀県立有田工業高等学校／悩

20 京都府 福知山淑徳高等学校／Nostalgia

21 栃木県 栃木県立宇都宮白楊高等学校／≠ -not equal sign-

22 富山県 富山第一高等学校／パーカードレス

23 静岡県 笹田学園デザインテクノロジー専門学校／波長

24 大阪府 英風高等学校／Happy human society!!

25 京都府 福知山淑徳高等学校／Paradigm Shift

26 岐阜県 アンファッションカレッジ／PURE

27 福岡県 福岡市立福岡女子高等学校／表裏一体

28 富山県 富山第一高等学校／平和の裏

29 青森県 青森県立弘前実業高等学校／PAPER LESS

30 岐阜県 学校法人平野学園 清凌高等学校／モアレ

31 北海道 市立札幌平岸高等学校／雪(正式表記は「あめかんむり」の下に「彗」)

32 岡山県 岡山県立岡山南高等学校／欲望インバウンド

33 北海道 市立札幌平岸高等学校／Ribborn

34 青森県 青森県立弘前実業高等学校／apple

(20都道府県27校34チーム)

■審査員

原 由美子(ファッションディレクター)

天津 憂(クリエイティブディレクター)

青木 規子(繊研新聞 記者)

■ゲスト審査員

井野 将之(ファッションデザイナー)

■特別賞選考(海外ファッションブランド協会賞)

海外ファッションブランド協会

■主催

ファッション甲子園実行委員会

■後援(順不同)

文部科学省、経済産業省、毎日新聞社、産経新聞社、全国高等学校長協会、公益社団法人全国工業高等学校長協会、全国高等学校長協会家庭部会、公益財団法人全国高等学校家庭科教育振興会、青森県教育委員会、青森県高等学校文化連盟、一般財団法人日本ファッション協会、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会

■特別協力

海外ファッションブランド協会

■協力(順不同)

文化服装学院、上田安子服飾専門学校、ドレスメーカー学院、エスモード・東京校、バンタンデザイン研究所ファッション・ヘアメイクカレッジ、東北生活文化大学、青森中央文化専門学校、株式会社サンリオ、ワミレスコスメティックス株式会社、株式会社センチュリーテクノコア、東レACS株式会社、株式会社キイヤ、ブラザー販売株式会社、JUKI販売株式会社、株式会社ベステック、株式会社シエント、appcycle株式会社、弘前りんごの会

■メディアパートナー

ELLE／ELLEgirl

■制作協力

SUNデザイン研究所

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