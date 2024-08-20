¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤ó»Ý¤Í¤¿º×¤ê¡×³«ºÅ¡¢110±ß¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÂçÀÚ¤ê¶äºúŽ¥ÄÒ¤±¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¡¢ßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óŽ¥¹õÀ¥¤Ö¤êŽ¥¶âÌÜÂä¤Ê¤ÉÈÎÇä¤â
²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤Ï8·î21Æü¤«¤é¡¢¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤ó»Ý¤Í¤¿º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¹¥·¥í¡¼¡¢Á´Å¹100±ß¡ÖËÜËîÃæ¤È¤í¡×8·î21Æü¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥³¥é¥ÜºÇ¸å¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï¡ÈËî¤Î²¦ÍÍ¡É¡ÖËÜËîÃæ¤È¤í¡×¡¢¡ÖÄÒ¤±¤¦¤ËÊñ¤ß¡×120±ß¤Ê¤É¤â´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÜ¾ë¸©»º ÂçÀÚ¤ê¶äºú¡×¡ÖÊ¡°æ¸©¿åÍÈ¤² ÄÒ¤±¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¡×¤òÀÇ¹þ110±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó(¤¹¤À¤Á¤ª¤í¤·)¡×¡ÖµÜºê¸©»º ¹õÀ¥¤Ö¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×613Å¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë(8·î20Æü»þÅÀ)¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡£Á´ÉÊ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡ÖµÜ¾ë¸©»º ÂçÀÚ¤ê¶äºú¡×(1´Ó110±ß¡¢°Ê²¼ÀÇ¹þ)¤Ï¡¢Äø¤è¤¤»é¤Î¤ê¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖµÜ¾ë¸©»º ÂçÀÚ¤ê¶äºú¡×(1´Ó110±ß)
¡ÖÊ¡°æ¸©¿åÍÈ¤² ÄÒ¤±¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¡×(2´Ó110±ß)¤Ï¡¢¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥Û¥¿¥ë¥¤¥«¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤È¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖÊ¡°æ¸©¿åÍÈ¤² ÄÒ¤±¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¡×(2´Ó110±ß)
¡ÖßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó(¤¹¤À¤Á¤ª¤í¤·)¡×(2´Ó165±ß)¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©»º¥¹¥À¥Á¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó(¤¹¤À¤Á¤ª¤í¤·)¡×(2´Ó165±ß)
¡ÖµÜºê¸©»º ¹õÀ¥¤Ö¤ê¡×(2´Ó165±ß)¤Ï¡¢ÍÜ¿£¥Ö¥ê¤ÎºÇ¹âÊö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢»é¤Î¤ê¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖµÜºê¸©»º ¹õÀ¥¤Ö¤ê¡×(2´Ó165±ß)
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤È½À¤é¤«¤Ê¿È¤¬ÆÃÄ§¤Î¡ÖÀÄ¿¹¸©¿åÍÈ¤² ¶âÌÜÂä(¤â¤ß¤¸¤ª¤í¤·¤Î¤»)¡×(1´Ó165±ß)¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È´Å¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö²Æì¸©»º ¤½¤Ç¤¤¤«¡×(2´Ó165±ß)¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖÀÄ¿¹¸©¿åÍÈ¤² ¶âÌÜÂä(¤â¤ß¤¸¤ª¤í¤·¤Î¤»)¡×(1´Ó165±ß)
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Ö²Æì¸©»º ¤½¤Ç¤¤¤«¡×(2´Ó165±ß)
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢É÷Ì£Ë¤«¤ÊÀÄ¿¹¸©»º¥´¥Ü¥¦¤ÎÅ·¤×¤é¤È´Å¿É¤¤µíÆù¤ò¤Î¤»¤¿¡ÖÆù¤´¤Ü¤¦Å·¤¦¤É¤ó¡×(363±ß)¡¢¡È¸¸¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹âÅüÅÙ¤ÎËÌ³¤Æ»»ºº£¶â(¤¤¤Þ¤«¤Í)ÃË¼ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Öº£¶â(¤¤¤Þ¤«¤Í)ÃË¼ß¥Á¡¼¥º¤¤¤â¤â¤Á¡×(220±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡ÖÆù¤´¤Ü¤¦Å·¤¦¤É¤ó¡×(363±ß)
¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡Öº£¶â(¤¤¤Þ¤«¤Í)ÃË¼ß¥Á¡¼¥º¤¤¤â¤â¤Á¡×(220±ß)¡Ò¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤ó»Ý¤Í¤¿º×¤ê¡×¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥å¡¼Îã(ÀÇ¹þ)¡Ó
Ž¥¡ÖµÜ¾ë¸©»º ÂçÀÚ¤ê¶äºú¡×(1´Ó110±ß)
Ž¥¡ÖÊ¡°æ¸©¿åÍÈ¤² ÄÒ¤±¤Û¤¿¤ë¤¤¤«¡×(2´Ó110±ß)
Ž¥¡ÖßÕ¤ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó(¤¹¤À¤Á¤ª¤í¤·)¡×(2´Ó165±ß)
Ž¥¡ÖµÜºê¸©»º ¹õÀ¥¤Ö¤ê¡×(2´Ó165±ß)
Ž¥¡ÖÀÄ¿¹¸©¿åÍÈ¤² ¶âÌÜÂä(¤â¤ß¤¸¤ª¤í¤·¤Î¤»)¡×(1´Ó165±ß)
Ž¥¡Ö²Æì¸©»º ¤½¤Ç¤¤¤«¡×(2´Ó165±ß)
Ž¥¡ÖÆù¤´¤Ü¤¦Å·¤¦¤É¤ó¡×(363±ß)
Ž¥¡Öº£¶â(¤¤¤Þ¤«¤Í)ÃË¼ß¥Á¡¼¥º¤¤¤â¤â¤Á¡×(220±ß)
¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤ÁX(µìTwitter)¤Ï¤Þ¼÷»Ê¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï8·î20Æü¤«¤é¡¢¿©»öÍ¥ÂÔ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤Þ¼÷»Ê¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@hamasushi_jp)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤Î¤Ë¤Ã¤Ý¤ó»Ý¤Í¤¿º×¤ê¡×¤òµºÜ¤Î¾å¡¢»ØÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ±þÊç¤Ç¤¤ë¡£±þÊç¤Î¤¦¤Á40¿Í¤Ë¿©»öÍ¥ÂÔ·ô5,000±ßÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤Ï8·î22Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¤Ï¤Þ¼÷»ÊX¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó