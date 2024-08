8月16〜18日の全国映画動員ランキングが興行通信社発表され、ディズニー&ピクサー映画『インサイド・ヘッド』が、週末金土日動員37万2000人、興収4億9700万円をあげ、2週連続首位に輝いた。累計では動員241万人、興収30億円を突破した。2位も先週同様、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』が週末金土日動員25万4000人、興収3億2100万円をあげランクイン。累計では動員111万人、興収13億円を突破した。3位も先週同様『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』が、週末金土日動員21万人、興収3億1400万円がランクイン。こちらは累計で動員165万人、興収23億円を突破した。

4位は、公開5週目の『キングダム 大将軍の帰還』が先週から順位を1つ上げた。累計では動員462万人、興収68億円を突破した。5位は公開5週目の『怪盗グルーのミニオン超変身』。こちらは累計で動員296万人、興収37億円を超えている。6位は、8月18日に「もう一回がない全国一斉上映! ラストマッチ」と題して全国同時生中継が行われた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が再ランクイン。累計では動員806万人、興収115億円を突破した。7位はデヴィッド・リーチ監督、ライアン・ゴズリング主演の『フォールガイ』が初登場。また2022年12月に公開されロングランヒットを記録した『THE FIRST SLAM DUNK』の復活上映が8月13日より始まり、9位にランクイン。実に公開から90週目の快挙であり、累計では動員1119万人、興収162億円を突破。歴代興収ランキングでは、『アバター』を超えて12位となった。8月16〜18日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:『インサイド・ヘッド2』第2位:『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』第3位:『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』第4位:『キングダム 大将軍の帰還』第5位:『怪盗グルーのミニオン超変身』第6位:『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』第7位:『フォールガイ』第8位:『デッドプール&ウルヴァリン』第9位:『THE FIRST SLAM DUNK』第10位:『あのコはだぁれ?』