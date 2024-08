食品アクセス問題解決を目指す！国分グループ オープンイノベーションプログラム2024

国分グループ本社は、オープンイノベーション※1による新規ビジネスの展開を目指し「国分グループ オープンイノベーションプログラム2024」を開始しました。

1. 『国分グループ オープンイノベーションプログラム2024』について

募集期間 :2024年8月19日(月)12:00〜9月30日(月)

対象 :国内外の法人、団体、自治体

エントリー方法:下記専用サイト内のフォームより応募

https://www.kokubu.co.jp/innovation/2024/

本プログラムでは、企業の斬新な技術やノウハウに基づくアイデアと国分グループの経営リソースを掛け合わせることで、新たな事業創造を目指します。

※1 自社の有する経営資源や技術だけでなく、バリューチェーンの全域で、従来の取引・取り組みの枠を超えて連携することで、革新的なビジネスやサービスを共創していく仕組み。

●募集内容A

〜事業化アイデアの募集〜

食品アクセス問題を「楽しさの提供」「不便さの解消」の2軸で捉え、それぞれに対応するアイデア、国分グループとともに活動する提案

《「楽しさの提供」のイメージ》

・買い物・食事を通じて文化や歴史に触れる(情報サイト・イベント)

・新しい買い物手段の向上(無人店舗、EC、仮想空間)

・優れた商品・新鮮な商品の購入(鮮度保持技術・高機能食品)

・健康にいいものを摂取(ヘルスケアフード)

《「不便さの解消」のイメージ》

・時間がなくて買い物に行けない単身世帯や共働家庭(EC・宅配サービス)

・お店が遠く外出が困難な高齢者(交通手段・店舗機能確保)

・一人暮らしを始めたばかりでメニュー考案・調理方が分からない学生・新社会人(メニュー考案サービス、レシピサイト)

・言語が読めず商品が買えない外国人(多言語対応・音声案内・映像案内)

●募集内容B

〜ビジネス実証フィールドの提供事業者の募集〜

食にかかわるさまざまな“買えない”課題を抱えている自治体・企業

募集アイデアのイメージ図

2. 選考スケジュール

●A 事業化アイデア

・応募受付期間 :2024年8月19日(月)12:00〜9月30日(月)

(期間内に専用サイト内のフォームより応募)

・一次審査 :10月〜

・一次審査結果のご連絡:10月末

・二次審査 :11月〜

・採択企業決定 :12月〜

・協業内容検討開始 :2025年1月〜

●B ビジネス実証フィールドの提供事業者

・応募受付期間 :2024年8月19日(月)12:00〜9月30日(月)

(期間内に専用サイト内のフォームより応募)

・内容審査 :10月〜

・マッチング開始 :11月末

・協業自治体・企業決定:12月〜

・協業内容検討開始 :2025年1月〜

・実証実験開始 :2025年4月〜

