【ライブレポート】BABYMONSTER、サマソニに降臨！圧巻のステージでファンを魅了

■「私たちがこのようなステージに立てることを本当に感謝しています!」(BABYMONSTER・ASA)

BABYMONSTERが『SUMMER SONIC 2024』に初出演。圧巻のステージで2万人を魅了した。

イントロダクションと共に、MOUNTAIN STAGEにメンバーが現れるやいなや、ファンの悲鳴が止まらない。オープニングでは、4月にリリースした1stミニアルバム『BABYMONS7ER』の代名詞とも言える「SHEESH」を挨拶代わりに披露。5月に初来日したタイミングで各局の歌番組にも出演し、MVの総視聴再生回数はまもなく3億回に到達するモンスター級の楽曲だ。

RUKA・ASA・AHYEONのインパクトあるラップはもとより、定評のある歌唱力、そしてダンスのスキルの高さを見せつけた。

続いて2曲目は、同じく『BABYMONS7ER』に収録される「BATTER UP」を披露したが、この日の7曲目には「BATTER UP (Remix)」を日本語バージョンで披露。

「BATTER UP-JP Ver.」はBABYMONSTERにとって初の日本語曲として8月16日からすでに配信されており、iTunes(Dance)Top Song部門で初日5位、2日目3位と上位圏内に既にランクイン。日本のファンにとっても馴染みのある1曲となっている。

冒頭のMCでは、まずメンバーがひとりずつ挨拶。特にAHYEONが日本語で「会いたかったよー!」と挨拶した瞬間は、大歓声を浴びた。その後RAMIが「私たちのバラード曲を聴いてください」と「Stuck In The Middle」を歌い上げオーディエンスを魅了。会場は室内とはいえ、外気温は30度を超える猛暑のなか、オーディエンスに涼しい風を運ぶようなパフォーマンスだった。

そしてステージは後半戦へと突入。チャーリー・プースがBABYMONSTERに提供した楽曲「LIKE THAT」からまずはスタート。中毒性の強い振付、グルーヴィーなダンス、軽快でポップなサウンドに惹きつけられるオーディエンス。

そしてそのまま間髪入れずに、2024年のBABYMONSTERのサマーチューン「FOREVER」を披露。7月1日に配信シングルとしてリリースし、iTunesワールドワイドソングチャートにて上位圏に定着後、韓国サイトネイバーバイブでもリアルタイム1位を獲得。 日本国内においてもiTunesトップソングチャートダンス部門で1位、AWAリアルタイム急上昇楽曲1位を獲得。またMVに関してもオフィシャルYouTubeにて公開され約27日間で1億再生回数を突破するという、こちらもモンスター級の楽曲だ。

キャッチーで耳に心地よく残るメロディラインは清涼感満載のまさに夏の季節にピッタリなサウンドとなっており、サビのポイントとなる振り付けをはじめ、ASAのラップと共に披露するCHIQUITAのダンスがオーディエンスに突き刺さった。

「私たちがこのようなステージに立てることを本当に感謝しています!」とASAが感謝の意を伝えたあと、RUKAが「ラストはRemix3曲をお送りします。Let’s Go!」と力強くMC。

現在、ABEMAで放送中の『キミとオオカミくんには騙されない』の挿入歌として起用され、話題沸騰中の「Stuck In The Middle (Remix)」、「BATTER UP (Remix)-JP Ver.」「SHEESH (Remix)」と3曲立て続けに披露し、自身初となる『SUMMER SONIC』のステージは幕を閉じた。

BABYMONSTERは5月に初来日し、1stファンミーティング『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE』を日本の有明アリーナを皮切りに、全世界7都市12公演で開催。日本におけるファイナルは神戸ワールド記念ホールにて2日間3公演で約2万人を動員し、5月に開催した有明アリーナ公演を含めると、日本公演のトータル動員数は4万6千人となった。

また神戸公演の開催タイミングでは、町おこし的にタワーレコード神戸店にて期間限定のポップアップストア的な大展開も行われ、全国各地のファンが神戸に殺到。店舗の開店前から大行列となっていた。

日本国内においても筆頭となるK-POP界ガールズグループに登り続けているBABYMONSTER。『SUMMER SONIC 2024』で2024年のひと夏は終えたが、秋以降にどんなニュースを届けてくれるのか期待が高まる。

<セットリスト>

1. SHEESH

2. BATTER UP

3. Stuck In The Middle

4. LIKE THAT

5. FOREVER

6. Stuck In The Middle (Remix)

7. BATTER UP (Remix)-JP Ver.

8. SHEESH (Remix)

リリース情報

2024.08.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BATTER UP -JP Ver.」

