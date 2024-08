コープ共済連は、「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」の第2弾として、2024年8月19日から「コーすけARフォト大賞」を実施中です。

コープ共済連「コーすけARフォト大賞」

コープ共済連は、「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」の第2弾として、2024年8月19日から「コーすけARフォト大賞」を実施中。

「コーすけARフォト大賞」では、第1弾「コーすけARフォトコンテスト」(2024/7/2〜7/31開催)のご応募作品のうち入選した13作品の中から、投票で大賞作品を決定します。

投票いただいた方全員にコーすけオリジナル壁紙をプレゼント!何回でも投票可能です。

本企画は第3弾まで連動して開催され、全企画を通してキャンペーン参加者とともにCO・OP共済公式キャラクター「コーすけ」のオリジナル卓上カレンダーを制作し、参加者へプレゼントされます。

1. 第2弾「コーすけARフォト大賞」概要

■実施期間

2024年8月19日(月)〜9月18日(水)

■参加方法

下記の特設サイトから、お気に入りの作品に投票してください。

特設サイト:

https://cosuke-cp.coopkyosai.coop/

※投票は特設サイトから、生協への加入有無にかかわらず、どなたでも・何回でも参加できます。

■参加特典

・「コーすけARフォト大賞」にてご投票いただいた方

全員にもれなくコーすけのオリジナル壁紙画像をプレゼント。

壁紙のサイズはスマートフォン用(1284px×2778px)、PC用(1920px×1080px)の2サイズです。

絵柄はコーすけARフォトカメラのコーすけスタンプをモデルにデザインした3種類が用意されています。

デザインについてはランダム配布となります。

・入選者

今回の投票を受け、「大賞」「優秀賞」「審査員特別賞」1名様ずつ、「入選」10名様を決定し、受賞された方に景品が送られます。

2. 第1弾「コーすけARフォトコンテスト」入選作品発表

第1弾「コーすけARフォトコンテスト」で厳選なる審査の結果入選し、第2弾「コーすけARフォト大賞」で投票対象となる作品は下記の13作品です。

3. 「みんなでつくろうコーすけグッズキャンペーン」第1弾〜第3弾までの流れ

キャンペーン名:第1弾 コーすけARフォトコンテスト

実施日程 :【終了】

内容 :コーすけのARカメラを使用して撮影した写真で応募して入選作品13作品を選定。

キャンペーン名:第2弾 コーすけARフォト大賞

実施日程 :2024/8/19〜9/18

内容 :第1弾で入選した13作品から大賞を決める投票コンテストを実施。

入選者には豪華賞品をプレゼント。

また、投票していただいた方全員に、コーすけオリジナル壁紙

(スマホ・PC用)をプレゼントする参加特典も用意。

キャンペーン名:第3弾 コーすけカレンダーをプレゼント

実施日程 :2024/11/15〜(※)

内容 :第1弾で入選した13作品をイラスト化し、「コーすけオリジナル卓上カレンダー」の挿絵に。

キャンペーン第2弾の投票により見事、大賞に選ばれた作品が表紙を飾る。

オリジナルカレンダーはキャンペーンサイトから応募で先着5,000名にプレゼント。

応募方法は、特設サイトでキャンペーン第3弾の開始時に発表予定。

(※)プレゼントの配布数が上限に達した時点でキャンペーンは終了となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナル卓上カレンダー制作!コープ共済連「コーすけARフォト大賞」 appeared first on Dtimes.