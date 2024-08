AI石川県知事 デジヒロシで登場！のともっとMARCHE TOKYO

8月20日(火)に開催される「のともっとMARCHE TOKYO」に、「QUICK Smart Brain」を利用した「AI石川県知事 デジヒロシ(等身大)」が、カプセルに搭載されて登場します。

8月20日(火)に開催される「のともっとMARCHE TOKYO」に、「QUICK Smart Brain」を利用した「AI石川県知事 デジヒロシ(等身大)」が、カプセルに搭載されて登場。

このイベントでは、能登半島地震で被災した能登地域の農林漁業者を支援するために、「AI石川県知事 デジヒロシ」が能登を中心とする農林水産物や特産品などを紹介します。

【開催日時・場所】

開催日時 :2024年8月20日(火)11:00〜19:00 参加無料

場所 :丸ビル1階 マルキューブ(東京都千代田区丸の内二丁目4-1)

タイムテーブル:11:00 マルシェスタート

13:00 キックオフイベント

(登壇者:石川県知事 馳 浩 他)

14:00 トークセッション

19:00 マルシェ終了

