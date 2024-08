SHIBUYA STREAM HOTELは、「夏はハロプロとスッペシャルサマ〜イベント!」を8月23日から26日まで開催する。

8月24日と25日にLINE CUBE SHIBUYAにて開催する、Hello! Projectの夏季公演「Hello! Project 2024 Summer ALL OF US 『ベガ』」、「Hello! Project 2024 Summer ALL OF US 『アルタイル』」とのコラボレーション。館内ではグッズの展示やポスターの設置を行う。

Bar & Dining「TORRENT」では、コラボメニューを販売する。メニューは、石田亜佑美さん(モーニング娘。’24)卒業記念フード「あゆみんの“最KIYOU”牛タンカレー」と公演記念スイーツ「SUMMER TRIANGLE-サマートライアングル-」のセットや、公演記念ドリンク「シューティング スター」、石田亜佑美さん(モーニング娘。’24)&川村文乃さん(アンジュルム)卒業記念ドリンク「あゆみん&かわむーのウルトラ=Lover」。オリジナルグッズが付く。提供時間はメニューによって異なる。料金はコラボフードセットが6,000円、コラボフード+ドリンクセットが7,200円、コラボドリンクのイートインが各1,200円、テイクアウトが1,000円。いずれもサービス料・税込。

店内スクリーンではミュージックビデオの上映を行うほか、8月23日には「DJ 萌氏のハロプロ FRIDAY Presented by SHIBUYA STREAM HOTEL」を開催する。ハロプロ縛りのDJイベント。開催時間は午後9時から11時まで。10時までがDJタイムで、10時以降は特典会(物販・チェキ撮影)となる。入場は無料で、ドリンク1オーダー制。

また、SHIBUYA STREAM HOTELの公式X(旧Twitter)アカウント(@shibuyaSThotel)をフォローし、注文したコラボフードやドリンクの写真を、「#shibuyastreamhotel」と「#夏はハロプロとスッペシャルサマ〜イベント」のハッシュタグをつけて投稿することで応募できる、「Hello! Projectファンクラブ会員限定 Xハッシュタグキャンペーン」も実施する。期間中、ホテルに掲示するポスターにHello! Projectメンバーの直筆サインを入れて、抽選で4名にプレゼントする。