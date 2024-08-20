¥Õ¥ë¥¢¥à¤¬¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¸å³ø¤ò¤Ä¤¤¤Ë³ÎÊÝ¤Ø¡ª¡¡195Ñ¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½MF³ÍÆÀ·èÄêÅª¤Ë
¥Õ¥ë¥¢¥à¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤Î·êËä¤á¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Õ¥ë¥¢¥à¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯²Æ¤Î²ÃÆþ¤«¤é2¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃæÈ×¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥ë¤òÃ´¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ØÎ®½Ð¡£
¤½¤Î¼çÎÏÎ®½Ð¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¸å³ø¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë»»ÃÊ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤éÊ£¿ô¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¸å³ø¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥ë¥¢¥à¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½MF¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ù¥ë¥²(26)¤Î³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¹ß³Ê¤ËÈ¼¤¤¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤È¤ß¤é¤ì¤¿¥Ù¥ë¥²¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Õ¥ë¥¢¥à¤È¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï°ÜÀÒ¶â2000Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ü¥¢¥É¥ª¥ó500Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÎÁí³Û2500Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó47²¯5000Ëü±ß)¤Î¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥²¤ÏÂåÍý¿Í¤È¶¦¤Ë20Æü¥í¥ó¥É¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
Êì¹ñ¤Î¥ô¥©¥ì¥ì¥ó¥¬¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ø¥ó¥¯¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·Ð¤Æºò²Æ¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¥Ù¥ë¥²¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï37»î¹ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£
195cm¤Î°Î¾æÉ×¤Ï¡¢190cm¤Î¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤ÈÈó¾ï¤Ë»÷¤¿¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¼éÈ÷¥»¥ó¥¹¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤ÏÁ°Ç¤¼Ô¤¬¾¡¤ë¤¬¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ä·Ò¤®¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò´Þ¤á¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¥Õ¥ë¥¢¥à¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2022Ç¯²Æ¤Î²ÃÆþ¤«¤é2¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃæÈ×¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥í¡¼¥ë¤òÃ´¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ØÎ®½Ð¡£
¤½¤Î¼çÎÏÎ®½Ð¤Ï´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¸å³ø¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë»»ÃÊ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤éÊ£¿ô¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¡£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¸å³ø¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô)¹ß³Ê¤ËÈ¼¤¤¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤È¤ß¤é¤ì¤¿¥Ù¥ë¥²¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Õ¥ë¥¢¥à¤È¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï°ÜÀÒ¶â2000Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ü¥¢¥É¥ª¥ó500Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÎÁí³Û2500Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó47²¯5000Ëü±ß)¤Î¾ò·ï¤Ç¹ç°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥²¤ÏÂåÍý¿Í¤È¶¦¤Ë20Æü¥í¥ó¥É¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
Êì¹ñ¤Î¥ô¥©¥ì¥ì¥ó¥¬¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ø¥ó¥¯¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò·Ð¤Æºò²Æ¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¥Ù¥ë¥²¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï37»î¹ç1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£
195cm¤Î°Î¾æÉ×¤Ï¡¢190cm¤Î¥Ñ¥ê¡¼¥Ë¥ã¤ÈÈó¾ï¤Ë»÷¤¿¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¼éÈ÷¥»¥ó¥¹¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÇ½ÎÏ¤ÏÁ°Ç¤¼Ô¤¬¾¡¤ë¤¬¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ä·Ò¤®¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò´Þ¤á¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£