【おせち・二段重「トムとジェリー」】予約販売:8月23日より開始価格:22,900円※9月30日までの期間限定で5%割引が適用される

ワーナー ブラザース ジャパンは、千趣会とのパートナーシップのもと、「おせち・二段重『トムとジェリー』」を今年も発売する。8月23日よりベルメゾンネットで予約販売を受け付ける。価格は22,900円。なお、9月30日までの期間限定で5%割引が適用される。

本商品は、トムとジェリーの85周年限定アートを使用した二段重のおせち。トムとジェリーの表情をかわいらしく表現した「じょうよ饅頭」や、トムが描かれたジェリーの大好物チーズをのせた「鶏肉の赤ワイン味噌風味」、ジェリーとタフィーの入れ物にお正月にぴったりな「紅白なます」といった、お正月ならではの伝統食材と洋風食材が盛り込まれている。また、アニメに出てくるようなビジュアルの「穴あきチーズケーキ」も入っている。

さらに、かわいらしいアートが描かれた、オリジナル風呂敷が付属する。この風呂敷はトムとジェリーおせちでは初登場となり、今年のおせちでしか手に入らないものとなっている。

「じょうよ饅頭」

「穴あきチーズケーキ」には付属のピックをデコーションする楽しみ方も!

重箱

一の重

二の重

祝い箸

風呂敷

商品名:おせち・二段重「トムとジェリー」

販売価格:22,900円 ※9月30日(月)までの期間限定で、5%割引が適用される。

□ベルメゾンネット販売サイト(8月23日0時よりURLの閲覧が可能)

賞味期限:冷凍で2025年1月31日

重箱サイズ:約20.5×10.5×11.5 (高さ)cm

国内製造

<セット内容>冷凍おせち1セット(2人前)、冷凍ケーキ2個、ピックシート1枚、祝い箸5膳、風呂敷1枚(約60×60cm)、あいさつ状1枚

特定原材料:卵・乳成分・小麦・えび

※ 積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合があります。

※ 沖縄全域、離島及び一部地域へはお届けできません。

※ 別途クール手数料300円(税込)を申し受けます。

※ 商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合があります。

※ おせちはお重に盛り付けた状態でお届けします。

※ 一段ごとに冷蔵庫内(2~5℃前後)で解凍しお召し上がりください。解凍までの目安は約12~16時間



TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)