【好きなコロコロ発表ドラゴン/ 重音テト】8月19日 公開

小学館は8月19日、YouTubeの「コロコロチャンネル」にて動画「好きなコロコロ発表ドラゴン/ 重音テト」を公開した。

本動画はコロコロコミックの看板キャラクター「コロドラゴン」が、好きなものをリズムに合わせて発表していくという楽曲。これはンバヂ氏が公開している動画「好きな惣菜発表ドラゴン / 重音テト」のパロディ作品で、こちらでは笑顔のドラゴンが好きな惣菜のメニューをリズムに合わせて次々に発表していく内容となっている。本楽曲はSNSなどで大きな話題となったが、このパロディ動画が今回コロコロコミック公式チャンネルにて公開された形となった。

「好きなコロコロ発表ドラゴン」ではコロコロコミックの作品を発表していく形になっており「でんじゃらすじーさん」シリーズより「じーさん」、「コロッケ!」の主人公「コロッケ」、さらには「ぷにるはかわいいスライム」や「運命の巻戻士」といった現在連載中の作品も登場する。

本楽曲は「好きな惣菜発表ドラゴン」を手掛けたンバヂ氏が監修を行なったことも明かされており、非常に高いクオリティのコラボ動画になっている。

