【Netflix:「火垂るの墓」】9月16日 配信予定

スタジオジブリのホームページより「火垂るの墓」ビジュアル

Netflixは、スタジオジブリの映画「火垂るの墓」を9月16日に配信を予定している。

本作は野坂昭如氏の短編小説を原作とし、高畑 勲氏が監督を務めた1988年に公開された映画作品。終戦間近の神戸を舞台に、清太と節子の兄妹は空襲の混乱の中、母親を亡くし、やむなく小母の家へ身を寄せることに。そこでも生活が苦しくなるに従って小母とのいさかいが絶えなくなり、清太は節子を連れて家を出る決心をする。

Based on Akiyuki Nosaka's short story and directed by Isao Takahata, orphaned siblings Seita and Setsuko fight for survival amidst the devastation in post-war Japan.



Studio Ghibli's deeply moving film, Grave of the Fireflies, premieres September 16 only on Netflix! pic.twitter.com/tgbnPALkLd