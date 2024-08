2025年に誕生から85周年を迎える『トムとジェリー』をイメージした「おせち・二段重『トムとジェリー』」が「ベルメゾン」に登場!

『トムとジェリー』85周年限定アートを使用した、周年イヤーだけのポップでかわいいデザインを使ったおせちです☆

ベルメゾン「おせち・二段重『トムとジェリー』」2025

予約受付開始日:2024年8月23日(金)

価格:22,900円(税込)

※別途クール手数料300円(税込)が発生します

※2024年9月30日(月)までの期間限定で、5%割引が適用されます

重箱サイズ:約20.5×10.5×11.5 (高さ)cm

セット内容:冷凍おせち1セット(2人前)、冷凍ケーキ2個、ピックシート1枚、祝い箸5膳、風呂敷1枚(約60cm×60cm)、あいさつ状1枚

販売店舗:ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

※2024年8月23日(金)0時よりURLの閲覧が可能になります

※積雪等天候の影響により、お届け日に配達できない場合があります

※沖縄全域、離島及び一部地域へは発送できません

※商品の特性により、色合い・具材の大きさ等が異なる場合があります

※おせちはお重に盛り付けた状態で発送されます

1940年にウィリアム・ハンナ氏とジョセフ・バーベラ氏の2人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている『トムとジェリー』

ネコの「トム」とネズミの「ジェリー」が、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズです。

2025年に『トムとジェリー』誕生85周年を迎えるにあたり、2024年は様々な企画でアニバーサリーイヤーをお祝いしています。

ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」からは「おせち・二段重『トムとジェリー』」が登場!

『トムとジェリー』85周年限定アートを使用した、周年イヤーだけのポップでかわいいおせちが発売されます。

2023年、初回販売分が販売初日に完売し、大きな反響を呼んだ「おせち・二段重『トムとジェリー』」が2025年仕様でラインナップ。

今回は『トムとジェリー』85周年限定のアートを使用した二段重に、お正月ならではの伝統食材と洋風食材が盛り込まれます。

「トム」と

「ジェリー」の表情がかわいらしく表現されたじょうよ饅頭や、

「トム」が描かれた「ジェリー」の大好物”チーズ”をのせた鶏肉の赤ワイン味噌風味、

「ジェリー」と「タフィー」の入れ物に入った、お正月にぴったりな紅白なます、

「トム」「ジェリー」「タフィー」のお顔をあしらった三色団子など、大人も子供も大満足な内容になっています。

さらにアニメに出てくるようなビジュアルの穴あきチーズケーキも一緒にお届け。

ケーキには付属のピックをデコーションすることもできます☆

「おせち・二段重『トムとジェリー』」一の重【和のお祝い重】

内容:

じょうよ饅頭「トム」「トム」をかわいらしく再現したじょうよ饅頭。お顔にはこし飴が詰まっています。黒豆黒豆の旨味を感じれるように、ふっくらと柔らかく甘さ控えめに炊き上げられています。チーズ味伊達巻チーズにこだわった、チーズケーキのような味わいに仕上げられた伊達巻です。三色団子「トム&ジェリー&タフィー」米粉を使ったコシのある三色のお団子に、キャラクターのお顔があしらわれています。紅白なますお祝い事のシンボルである紅白が、金時人参の赤と大根の白で表現されています。栗きんとん白を使用せす鳴門金時のみを使用した、芋本来の甘味が味わえる栗きんとんです。

「トム」のお顔をあしらったじょうよ饅頭や3色団子が入った一の重。

紅白なますが入った「ジェリー」と「タフィー」の入れ物は、食べ終わったあとに小物入れとしても活躍してくれます。

「おせち・二段重『トムとジェリー』」二の重【洋のにぎわい重】

内容:

鶏肉の赤ワイン味噌風味(チーズのせ)鶏肉をコクのあるみそ風味の赤ワインソースで和えた一品。「トム」の表情が可愛いチーズがポイントです。ずんだ魚卵和え枝豆を閉じ込めたダイス状の魚卵がからしマヨネーズ風ドレッシングで和えてあります。トマトとバジルのモルタデッラ洋の味わいが楽しめる、トマト・バジル・チーズの色鮮やかなモルタデッフです。じょうよ饅頭「ジェリー」思わず食べるのがもったいなくなるかわいさのじょうよ饅頭。「ジェリー」の中にはチョコ餡が入っています。スモークトラウトサーモン&スタッフドオリース脂の乗ったトラウトサーモンをスモークした「スモークトラウトサーモン&スタッフドオリース」鮮やかな色味がおせちを彩ります。

「ジェリー」の表情をかわいらしく表現したじょうよ饅頭や「トム」のチーズをのせた鶏肉の赤ワイン味噌風味入り二の重。

色とりどりのお野菜やサーモンなどを詰め込んだ、賑やかなお重です。

付属のオリジナルグッズ

付属のオリジナルグッズとして、ピックシート1枚がセットになった穴あきチーズケーキや

『トムとジェリー』のかわいらしいアートが描かれた風呂敷、

祝い箸5膳を付属。

風呂敷は『トムとジェリー』おせちでは初登場となり、2025年のおせちでしか手に入らない貴重なグッズです!

『トムとジェリー』ならではの”楽しい!”と”かわいい!”を詰め込んだ、2025年だけのおせちセット。

ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」にて2024年8月23日より予約受付が開始される「おせち・二段重『トムとジェリー』」の紹介でした☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & Turner Entertainment Co. (s24)

