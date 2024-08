新しい旅のカタチ！第2回まちまるごとオフィス東伊豆deゴルフ大会

東伊豆町は、首都圏ワーカーと町のキーマンとの交流を目的とした『第2回まちまるごとオフィス東伊豆deゴルフ大会』を企画し、参加者を募集中です。

第2回まちまるごとオフィス東伊豆deゴルフ大会

東伊豆町は、首都圏ワーカーと町のキーマンとの交流を目的とした『第2回まちまるごとオフィス東伊豆deゴルフ大会』を企画し、参加者を募集中。

2024年10月14日(月・祝)に稲取ゴルフクラブでの開催が決定しました。

太平洋に浮かぶ伊豆七島を臨む絶景のコース。

注:交流を目的としたゴルフコンペです。

絶好のゴルフシーズン、秋の三連休に合わせて企画しました。

“ゴルフ日本一の町”を宣言する東伊豆町民との交流ラウンドを通じ、「ゴルフ」+「地元キーマンとの交流」で『まちをまるごと体験する新しい旅のカタチ』を提案。

● 企画名

“ゴルフ日本一の町”の東伊豆町民と交流ラウンドするゴルフコンペ

『第2回まちまるごとオフィス東伊豆deゴルフ大会』

● 主催

東伊豆町

● 企画

NPO法人ローカルデザインネットワーク

● 協力

稲取ゴルフクラブ、東伊豆町ゴルフ連盟

● 開催日

2024年10月14日(月祝)

● 競技場所

稲取ゴルフクラブ

〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3337

TEL: 0557-95-2311

URL:

https://www.inatori-gc.jp/

● 参加費

2,000円(税込)

● プレー費

乗用セルフ 13,940円(税込・昼食1,650円付)

● 募集人員

最大40名(内東伊豆町民20名とする)

● 申込条件

1名からご参加可能です。

2名以上でのお申込みで同組希望の場合は、備考にその旨をご記載ください。

※性別、年齢、平均スコアは問いません。

お気軽にお申し込みください。

● 受付開始日

2024年8月15日(木)

● 受付締切日

2024年9月30日(月)

● 申込み先

Peatixにて

https://machimarugolf2024.peatix.com

● スタート

午前9時00分

(開会式は行いません。スタートの30分前までにはお越しください)

● 競技方法

・18ホールズ・ストロークプレー、ローカルルール、ペリア方式とし、その他はJGAルールとする。

・6インチプレースあり、グリーン上ワングリップOKとする。

・1ホール、3オーバーパーで打切り、最高ハンディは男子が36、女子が40とする。

・同ネットスコアの優先順位は次の基準による。

(1)年齢上位者 (2)ローハンディの者 (3)モーニングハーフのグロス上位者

・使用コースは、山 ⇔ 海とする。

● 各賞

優勝、飛賞、グロス賞をはじめ、たくさんの賞を用意。

人気宿泊施設の宿泊招待券や地元産品など、東伊豆町ならではの豪華商品が当たります!

● その他

競技終了後、レストランにて表彰式を行います。

