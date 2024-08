メディチ家51とボランティアスタッフは、SNS総フォロワー数250万人を超えるYouTube講演家・鴨頭嘉人氏による書籍『賃上げ値上げインバウンド』発売を記念して、「賃上げ値上げインバウンド講演会 in 兵庫」を開催します。

賃上げ値上げインバウンド講演会 in 兵庫

イベント名 : 賃上げ値上げインバウンド講演会 in 兵庫

開催日時 : 9月16日(月・祝)14:00〜16:00

会場 : ANAクラウンプラザホテル神戸

参加費 : 大人 4,000円〜(税込)、子ども 1,000円(税込)

定員 : 300名

公式サイト :

https://r.qrqrq.com/xgsLPgFh

メディチ家51とボランティアスタッフは、SNS総フォロワー数250万人を超えるYouTube講演家・鴨頭嘉人氏による書籍『賃上げ値上げインバウンド』発売を記念して、「賃上げ値上げインバウンド講演会 in 兵庫」を開催。

本講演会は、2024年9月16日、兵庫県神戸市のANAクラウンプラザホテル神戸にて行い、今後の日本経済における重要なテーマについて話されます。

■登壇者・鴨頭嘉人氏について

SNSフォロワー数は250万人を超えるYouTube講演家・鴨頭嘉人氏は、講演実績約3,000回、累計動員数約30万人の実績を誇ります。

鴨頭氏はYouTube講演家としてだけでなく、著者としても24冊の書籍を出版し、数多くの経営者やリーダーに影響を与えてきました。

また、自身の経営する飲食店でも賃上げ・値上げ・インバウンド戦略を成功させており、現代のビジネス環境においてその名を知らぬ者はいないほどの存在です。

今回の講演では、彼の視点から「賃上げ・値上げ・インバウンド」の具体的な成功事例と、それに基づく提言を伝えられます。

■本講演会について

多くのビジネスパーソンが直面する悩みとして、賃上げや値上げを行いたいが、その方法やタイミングがわからない、またインバウンドの取り組みをどう進めるべきかといった問題が挙げられます。

今回の講演会に参加することで、参加者はこれまで見落としていたビジネス上の重要な課題に気づき、未来に向けた新たな可能性を広げることができます。

特に、30代〜50代のサラリーマンや経営者、個人事業主にとっては、ビジネスやキャリアにおける新たなステージに進むための貴重な機会となるでしょう。

講演実績約3,000回、累計動員数約30万人の実績を誇る鴨頭氏の講演は、単なる知識の習得にとどまらず、自らのビジネスやキャリアに直結するインスピレーションを与えてくれます。

【書籍概要】

書名 :賃上げ値上げインバウンド

著者 :鴨頭嘉人

出版 :株式会社鴨ブックス

発売日:2024年10月30日

定価 :2,000円(税込)

ISBN :9784910616131

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鴨頭嘉人登壇!賃上げ値上げインバウンド講演会 in 兵庫 appeared first on Dtimes.