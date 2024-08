来年(2025年)誕生から85周年を迎える「トムとジェリー」のアニバーサリーイヤーの幕開けを飾るにふさわしい、おせち・二段重「トムとジェリー」(2人前)の発売が決定した。千趣会とのパートナーシップのもと、2年連続で完売となった人気おせちが周年イヤーだけのポップでかわいいでデザインで登場する。昨年は初回販売分が販売初日に完売となった。今年は今週23日よりベルメゾンネットで予約販売を開始する。

トムとジェリー85周年限定アートを使用した二段重に、お正月ならではの伝統食材と洋風食材を盛り込んだおせち。トムジェリの表情をかわいらしく表現した、じょうよ饅頭や、トムが描かれたジェリーの大好物チーズをのせた鶏肉の赤ワイン味噌風味、ジェリーとタフィーの入れ物にお正月にぴったりな紅白なますなど、大人も子どもも大満足できる内容になっている。さらに、アニメに出てくるようなビジュアルの穴あきチーズケーキもセット。ケーキには付属のピックでデコーションする楽しみも。トムとジェリーならではの楽しいとかわいいが詰め込まれたおせちセットとなっている。付属のオリジナルグッズには、かわいらしいアートが描かれた風呂敷も。トムとジェリーおせちでは初登場となり、今年のおせちでしか手に入らない貴重なグッズとなっている。おせち・二段重「トムとジェリー」の販売価格は2万2900円(税込)。9月30日までの期間限定で5%割引が適用される。賞味期限は冷凍で2025年1月31日。TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s24)