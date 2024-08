SEVENTEENに世界は狭すぎる…ワールドツアー米公演チケットが“完売ラッシュ”、熱狂的人気を証明

13人組ボーイズグループSEVENTEENが、ワールドツアー・アメリカ公演の10公演中9公演で“チケット完売”を記録し、現地での熱狂的な人気ぶりを証明した。

【写真】完全に恋!ジョンハンの“あざとい表情”

8月20日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENのワールドツアー・アメリカ公演「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN U.S.」のローズモント公演2回、ニューヨーク公演2回、オークランド公演2回、ロサンゼルス公演2回、サンアントニオ公演2回中1回と、10公演中9公演がチケット販売開始当日の15日(現地時間)に“完売”を記録した。

ワールドツアー・アメリカ公演は、10月22・23日にローズモントのオールステート・アリーナ、10月25・27日にニューヨークのUBSアリーナ、10月31日・11月1日にサンアントニオのフロスト・バンク・センター、11月5・6日にオークランドのオラクル・アリーナ、11月9・10日にロサンゼルスのBMOスタジアムで開催される。

今回、SEVENTEENは2年ぶりにワールドツアーを実施するだけに、開催発表当時からCARAT(SEVENTEENのファンネーム)の高い関心を集めていた。

アメリカ公演も現地ファンの熱い声援に支えられ、当初の予定からロサンゼルス公演が1公演追加されたが、これもチケット販売開始から3時間で完売となった。

SEVENTEENは全世界を駆け回る縦横無尽の活躍で、“K-POP最高グループ”の地位を再び見せつける予定だ。

(写真=PLEDISエンターテインメント)

来る10月に12thミニアルバムのリリースも控えているSEVENTEENは、同月12・13日に高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで開催する韓国公演を皮切りにワールドツアーをスタートし、その後アメリカ公演を続ける。

アメリカ公演以降は日本ドームツアーを行うほか、新たな日本シングルアルバムもリリースする計画だ。

日本では11月29・30日に愛知県のバンテリンドームナゴヤ、12月4・5日に東京都の東京ドーム、12月12・14・15日に大阪府の京セラドーム大阪、12月19・21・22日に福岡県のみずほPayPayドーム福岡で公演を行う。

なお、SEVENTEENはワールドツアーに先立ち、9月8日にドイツのベルリン・オリンピアシュタディオンで開催される音楽フェスティバル「ロラパルーザ・ベルリン」にヘッドライナーとして出演する。

今年6月にK-POPグループとして初めてイギリスの音楽フェスティバル「グラストンベリー・フェスティバル」のメインステージに登場し、現地メディアの絶賛を受けただけに、ドイツでも華麗なステージを通じて現地の人々を魅了するはずだ。