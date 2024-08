iPhoneやiPad、Apple TVなどにプリインストールされているポッドキャストアプリ「Apple Podcast」のウェブブラウザ版が登場しました。Apple Account(Apple ID)を同期することで、フォローしている番組やサブスクリプションを確認することも可能です。Apple Podcasts on the web - Apple Podcasts for Creators

https://podcasters.apple.com/support/5462-apple-podcasts-available-on-the-webApple Podcasts launches on the web | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/08/19/apple-podcasts-on-web-browser/ウェブ版のApple Podcastは以下のリンクからアクセス可能。SafariやGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefoxなどの各種ブラウザで利用することができます。Apple Podcasthttps://podcasts.apple.com/jp/browse海外メディアのTechCrunchによると、これまでAppleはウェブサイトに埋め込まれたポッドキャストを視聴する機能は用意していたものの、ポッドキャスト専用のウェブプレイヤーは提供していなかったとのこと。ウェブ版のApple PodcastはApple Accountを持たないユーザーも利用可能ですが、ポッドキャスト番組の検索と再生のみが可能で、一時停止箇所の保存やフォローしている番組の最新話の確認、再生キューへの追加などを行いたい場合、Apple Accountへのログインが必須です。ウェブ版のApple Podcastは日本やアメリカを含む175の国と地域で利用可能。なお、iPhoneやiPadのウェブブラウザからウェブ版のApple Podcastにアクセスした場合、自動的にアプリ版のApple Podcastにリダイレクトされます。