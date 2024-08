東京ディズニーシーⓇに2024年6月6日にグランドオープンした新テーマポート「ファンタジースプリングス」

そのグランドオープンに合わせ、「ファンタジースプリングス」を彩る音楽の数々を収録したアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』が登場!

今回は、MezzoMikiが「フローズンキングダム」(ディズニー映画『アナと雪の女王』をテーマとしたエリア)で聴くことができるエリアミュージックの魅力を紹介します。

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』フローズンキングダム エリアミュージック

フローズンキングダムで聴くことが出来るエリアミュージック。

ディズニー映画『アナと雪の女王』と『アナと雪の女王2』の楽曲も使用されています。

映画の音楽そのままではなく、美しいオーケストレーションが物語の世界へ誘うインストゥルメンタルアレンジで流れています。

収録されているエリアミュージックの幕開けは『アナと雪の女王2』の『イントゥ・ジ・アンノウン』から。

美しいピアノの旋律と神秘的なコーラスに、一気に物語の世界に引き込まれていきます。

その他にも、 「イントゥ・ジ・アンノウン」、「ノースマウンテン」 、「ノーサルドラ」、「生まれてはじめて」、「みせて、あなたを」といった楽曲を楽しむことができます。

アレンデール城、ノースマウンテンなど映画そのままの風景が広がる「フローズンキングダム」で、より世界に入り込んだような気分を、音楽からも味わうことができます。

すぐ近くをアナやエルサが歩いているような、そんな没入感が得られるエリアミュージックです。

門を開いたアレンデール城のレストラン「アレンデール・ロイヤルバンケット」のテラス席で、北欧のお食事を楽しみながら、このエリアミュージックを聴くのが個人的なおすすめです☆

東京ディズニーシー CD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』商品概要

CD価格:3,300円(税込)

ダウンロード価格:2,546円(税込)

初回限定特典:CDジャケサイズステッカー

発売・配信日:2024年6月19日(水) ※別途、2024年9月18日に「デラックス版」がリリース予定です。

収録楽曲:

アナとエルサのフローズンジャーニー(ライドスルー・ミックス)ピーターパンのネバーランドアドベンチャー(ライドスルー・ミックス)フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー(ライドスルー・ミックス)ラプンツェルのランタンフェスティバル(ライドスルー・ミックス)ファンタジースプリングス組曲(シングル・バージョン)フローズンキングダム エリアミュージック

4つのアトラクションのライドスルー・ミックスやエリアミュージックなど全6曲を収録したCD/デジタルアルバム『ファンタジースプリングス ミュージック・アルバム』の収録楽曲の紹介でした。

