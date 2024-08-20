長江上流で生物多様性の改善続く 中国重慶市

モニタリングで発見した長江チョウザメを見せる研究者。（6月16日撮影、重慶＝新華社配信/譚啓雲）

【新華社重慶8月20日】2021年に全面禁漁がスタートした中国の長江で、生態系の改善が進み、生物多様性が回復を続けている。上流域に位置する重慶市は、魚の繁殖や放流、漁業者の転職支援、スマート設備を活用した監督管理などの措置を取り、漁業資源の保護と持続可能な利用のレベルを効果的に向上させてきた。

長江上流で生物多様性の改善続く 中国重慶市

長江チョウザメの大きさを記録する研究者。（6月16日撮影、重慶＝新華社配信/譚啓雲）

市北東部の長江沿いにある雲陽県では、水生生物の多様性が順調に回復し、重点保護水生野生動物の個体数も大幅に増加したことが、モニタリングによって示されている。6月には、水利部と中国科学院が共同設立した水工程生態研究所（湖北省武漢市）の研究者が、県内を流れる長江の1級支流、磨刀渓で行った魚類資源のモニタリングで、国家1級保護動物の長江チョウザメ（Acipenser dabryanus）を見つけた。同県での長江チョウザメの確認は6年ぶりとなる。

長江上流で生物多様性の改善続く 中国重慶市

モニタリングで発見された長江チョウザメ。（6月16日撮影、重慶＝新華社配信/譚啓雲）

同研究所生態水文センター水生環境研究室の朱其広（しゅ・きこう）副主任によると、6月の調査では長江チョウザメのほか、国家2級保護動物の臙脂魚（Myxocyprinus asiaticus）31匹、岩原鯉（Procypris rabaudi）2匹、円口銅魚（Coreius guichenoti）3匹も発見された。希少保護種の出現頻度は以前に比べ大幅に高まっているという。

雲陽県司法部門は、長江チョウザメと䲘魚（Ochetobius elongatus Kner）に対する「司法保護令」を初めて発令。長江上流の希少魚類保護を強化するため、法的な保障を図った。（記者/劉恩黎）

長江上流で生物多様性の改善続く 中国重慶市

長江支流の磨刀渓の雲陽区間。（6月16日撮影、重慶＝新華社配信/譚啓雲）

長江上流で生物多様性の改善続く 中国重慶市

長江チョウザメと䲘魚に対する初の「司法保護令」を発令する雲陽県司法部門の責任者。（6月20日撮影、重慶＝新華社配信）

長江上流で生物多様性の改善続く 中国重慶市

長江でモニタリング作業を行う研究者。（6月16日撮影、重慶＝新華社配信/譚啓雲）