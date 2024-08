UHD BD「エルム街の悪夢」(2枚組)

1000840142 8,580円 10月30日発売

発売:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント 販売:NBCユニバーサル・エンターテイメント

ホラー映画「エルム街の悪夢」が、初の4K Ultra HD Blu-ray版でリリースされる。フォトブックやアートカードセットなどの豪華特典のほか、アンカット版本編も収録。BDとの2枚組で、初回限定生産。価格は8,580円。

1986年公開の映画「エルム街の悪夢」は、「スクリーム」シリーズのウェス・クレイブン監督がメガホンを取った、スラッシャー・ホラーの先駆けとなった大ヒットシリーズの第1弾。

1980年代を代表するホラー映画として、6つの続編とTVシリーズが製作されたほか、「13日の金曜日」とのクロスオーバーによりジェイソンと競演したり、2010年にはリメイク版が製作されるなど高い人気を持つ。第1作では、鋭い鉄の爪を持ち、人の夢に巣食う殺人鬼フレディ・クルーガーが、エルム街のティーンたちを恐怖のどん底に陥れる凶行を描く。

「エルム街の悪夢」

TM & (C) 2011 New Line Productions, Inc. All rights reserved.

製作40周年を記念して発売されるUHD BD版は、三方背アウターケース、フォトブック(28P)、アートカードセット(6枚組)、A3ポスター(両面仕様)、ペーパープレミアム用封筒といった豪華特典を封入。4Kディスクには「劇場版本編」に加え、「アンカット版本編」も収録する。特典映像は、もうひとつのエンディング、ホラー映画の伝説、メイキング、「エルム街の悪夢」の起源など。

4K版の発売と合わせ、「エルム街の悪夢(1986公開版)」から「エルム街の悪夢/ザ・リアルナイトメア」までのシリーズ7作品を収録した、BDセット「エルム街の悪夢 7-Film コレクション」(4枚組)も10月30日に再発売される。価格は6,600円。