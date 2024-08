代々木上原の人気中華「REI」が手がける、肉まんとスイーツドリンクの新店舗（東京・代々木上原）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・代々木上原にオープンした、肉まんとスイーツドリンクのお店です。実力派シェフが作る、ふわふわもちもち食感の手包み肉まんをご賞味あれ。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

REI STEAMED BUN(東京・代々木上原)

2024年7月8日、小田急線代々木上原駅東口から徒歩約1分のところに、肉まんとスイーツドリンクのお店「REI STEAMED BUN」がオープンしました。

こちらはビブグルマンにも選出されている、代々木上原の人気中華「REI Chinese restaurants」の系列店です。

肉まん各種が売り切れ次第営業も終了する 写真:お店から

オーナーシェフの高島泰弘氏は、京王プラザホテル「南園」や世田谷「火龍園」で広東料理の腕を磨き、グランド ハイアット 東京「チャイナルーム」で点心の基礎を学んだ後に独立、2020年「REI Chinese restaurants」を立ち上げます。黎明期にちなんで命名したお店は、ホテル中華より親しみやすく、町中華より洗練された独自のスタイルを確立させました。

今回はかねて興味のあったテイクアウトの形態で、肉まんの新しい形を表現すべく出店を計画。既存店の常連さんに「もっと中華を楽しんでもらいたい」との思いから同エリア内にオープンしました。

富士桜ポーク肉まん 写真:お店から

イチ押しは、山梨県の銘柄豚・富士桜ポークを使用した「富士桜ポーク肉まん」(400円)。肩ロース肉をふんだんに使って、ジューシーな味わいに仕上げています。

そのほか、海老を包んだ「パクチーまん」(420円)、「キーマカレーまん」(420円)、「塩あんまん」(380円)、「ミルクまん」(380円)、「マントウ」(250円)など、全6種類のラインアップ。

杏仁豆腐ミルク 出典:nuts730さん

「REI Chinese restaurants」で大人気の杏仁豆腐を使った「杏仁豆腐ミルク」(600円)や、香港スイーツの楊枝甘露をドリンクで再現した「マンゴーミルク」(600円)など、歩きながら飲めるスイーツドリンクを用意。 出張茶屋「ノンチャ」監修の台湾茶も各種そろえています。

外観 出典:Ken20869さん

テイクアウトメインですが、店内にはイートインスペースも5席ほど設置しています。自宅で楽しむのはもちろん、蒸し立てをその場で頬張ることも。丁寧な技が生きるこだわりの中華まんは、手土産にも喜ばれそうですね。

食べログレビュアーのコメント

生地はふわふわでおいしい 出典:どくだみちゃんさん

『持ち帰り蒸していただきました!

肉まんは餡に胡椒がたっぷりでスパイシー。ふわふわとして甘い生地とのハイブリッド感も良く。

餡をよりジューシーに仕上げるために脂をたくさん入れてるお店が多いように思いますが、こちらはそうではなく、よって食後感が良いです。お酒のつまみにも良さそうでした!』(どくだみちゃんさん)

温め直して食べるのもおすすめ 出典:chi-chan724さん

『今回はお試しに肉まんを購入。熱々と冷たいものが選べるようで今回は冷たいものを購入。

帰ってレンチンしていただきました。

生地がもちもちで美味しい!大きさは程よい。中は肉肉しくて、美味しいー。酢醤油でさっぱり後半はいただきました。

美味しかったので、次は別のものも試してみたいです』(chi-chan724さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆REI STEAMED BUN住所 : 東京都渋谷区西原3-1-4 トライアングル 1FTEL : 03-6451-5523

文:斎藤亜希

