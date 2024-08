つい見惚れちゃう、名画をデザインした「オルビス」の限定ボトル。表参道の体験型アートイベントに行かなくちゃ

ビューティーブランド「 ORBIS(オルビス) 」の、東京・表参道にある体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて、体験型アートイベント 『BEAUTY OF MATERIAL』が開催。8月31日(土)〜10月20日(日)の期間中、“AIゴッホ”が似顔絵を再現するアート体験や、3つの名画をデザインした「CREATE BOTTLE」が登場します。本イベントにちなんだ、期間限定のドリンクも要チェックですよ。

表参道の「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」で体験型アートイベントが開催「ここちを美しく。」というブランドメッセージのもと、“すべてのお客さんがここちよく過ごせる施設”を目指して運営されている「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」。施設内には、スキンチェックや泡立て体験、スキンケアトリートメント・ワークショップなど、自身で選べるさまざまなコンテンツが用意されています。そんな「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」で、このたび体験型アートイベント『BEAUTY OF MATERIAL』が開催。“化粧品で美しさのサポートをすることはもちろん、さまざまな美の体験を届けたい”という想いから、幅広い方へ向けた「新しいアートの楽しみ方」を提供するといいます。“AIゴッホ”に肖像画を描いてもらっちゃお※画像はイメージです本イベントの中でも注目なのが、AIゴッホが描く自身の肖像画が届く、インタラクティブアート体験「Your Portrait by Vincent van Gogh」。椅子に座るとセンサーが顔や位置を認識し、真っ白なキャンバスに色が重なりながら、自身の肖像画が徐々に描き上がっていくそうです。施設の写真とイベントの感想を、指定のハッシュタグと共にSNS(Instagram・X)に投稿することで、参加が可能。ゴッホの肖像画風のタッチで自分の似顔絵が描かれていく、新しい体験は見逃せませんね。「CREATE BOTTLE」に名画のデザインが限定登場!※画像はイメージです「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」限定で実施されている、オルビスユーのローションボトルに、好きなデザインと名前を印字できるサービス「CREATE BOTTLE」。今回のイベントでは、フィンセント・ファン・ゴッホの『星月夜』『ひまわり』、クロード・モネ の『睡蓮』の、3つの名画のデザイン「CREATE BOTTLE 名画デザイン」(税込2750円)が、数量限定で登場します。キャップのカラーが選べるほか、名前やメッセージの印字もOK。専用のギフトBOXに入れてもらえるから、大切な人へのギフトにもぴったりです。名前やメッセージの刻印はできませんが、公式オンラインショップでも購入は可能なので、足を運べない方はそちらをチェックしてみてくださいね。名画をイメージしたドリンクでクールダウン※画像はイメージです「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」1階の「JUICE BAR」では、名画にちなんだドリンクが登場。フィンセント・ファン・ゴッホの『ひまわり』と、クロード・モネの『睡蓮』をイメージしたフレーバーがラインナップします。「ひまわり」(税込800円)は、 マンゴーとパイナップルのほか、プチプチ食感が楽しいチアシードが入った、トロピカルなスムージー。「睡蓮」(税込800円)は、美しいグラデーションとお花のトッピングで、写真映えバツグン。レモンジンジャーがアクセントになった、爽やかな味わいのソーダです。ノベルティのポーチもGETしたい※画像はイメージですイベント期間中は、絵画のスマートフォンケース専門店「Maison de muse (メゾンドミューズ)」の、“あなたが作る小さな美術館”をコンセプトにした商品もお目見え。ネイルシールやスマートフォンケース、AirPods Proケースなど、“手もとの額縁”を彩るアイテムが揃います。さらに会場での購入特典として、クロード・モネ『睡蓮』のオリジナルデザインポーチのプレゼントも。「CREATE BOTTLE 名画デザイン」、または「Maison de muse」のグッズを購入のうえ、オルビス商品を税込3500円以上買い物するともらえるそうですよ。数量限定でなくなり次第終了となるので、早めに足を運んでみて。SNSキャンペーンも開催予定だよ※画像はイメージです「オルビスユー ドット エッセンスローション」の名画デザインボトル(非売品)が当たる、SNSキャンペーンにも注目です。店頭に来られない方も、オンラインで参加可能。後日オルビス公式Xにて詳細が告知されるというから、見逃さないようにチェックしてみてくださいね。BEAUTY OF MATERIAL期間:8月31日(土)〜10月20日(日)場所:SKINCARE LOUNGE BY ORBIS(東京都港区南青山 5-7-1)営業時間:LOUNGE 10:00〜20:00/JUICE BAR 8:00〜20:00 ※最新の営業時間は公式サイトにて確認してください。公式サイトhttps://www.orbis.co.jp/skincarelounge/公式オンラインストアhttps://skincarelounge.net/参照元:オルビス株式会社 プレスリリース