¥É·³¤¬ÂçÎÌ7¿ÍÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡¥Þ¥ó¥·¡¼¡õ¥¨¥É¥Þ¥óÉüµ¢¤ÇGG¾ÞÆâÌî¼ê¤¬¡ÈÀïÎÏ³°¡É¡ÄµåÃÄÈ¯É½
¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ï5·î18Æü°ÊÍè¤ÎÉüµ¢
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÎ¾ÆâÌî¼ê¤òÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤«¤éÉüµ¢¤µ¤»¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¢¡¼¥á¥ÉÆâÌî¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¡ÊDFA¡Ë¤Ë¡£ÂçÎÌ7¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»189È¯¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥ó¥·¡¼¤Ïº£µ¨¡¢³«Ëë¤«¤é»°ÎÝ¤ò¼é¤ê¡¢40»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.223¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢28ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±¦ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ5·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤ËILÆþ¤ê¡£»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¡¢Åö½é¤Ï20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤ËÉüµ¢Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬±¦¼êÃæ»Ø¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤Ç1ÆüÁá¤á¤Æ¤ÎÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï7·îËö¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Ï²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì¤Ê¤·¤À¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë34ºÐ¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤¬Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¥Ð¡¼¥ó¥º¤ÏÁ°Æü18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Çº¸Â¿Æ»Ø¤ò¹üÀÞ¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥å¡¼¥·¥¢Êá¼ê¤¬¾º³Ê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼Éüµ¢¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¤¬60Æü´Ö¤ÎIL¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë