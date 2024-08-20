１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７４．３７ドル（－２．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５４１．３ドル（＋３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９２４．０セント（＋４６．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７８．００セント（＋７．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５６．２５セント（＋１７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２７６．３９（＋０．９５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７４．３７ドル（－２．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５４１．３ドル（＋３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９２４．０セント（＋４６．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７８．００セント（＋７．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９５６．２５セント（＋１７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２７６．３９（＋０．９５）
出所：MINKABU PRESS