・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７４．３７ドル（－２．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５４１．３ドル（＋３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２９２４．０セント（＋４６．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２８．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３７８．００セント（＋７．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９５６．２５セント（＋１７．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２７６．３９（＋０．９５）

出所：MINKABU PRESS