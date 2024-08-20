＜朝鮮日報＞米民主党政策綱領「トランプ氏は韓国脅迫、われわれは同盟を無視しない」



＜東亜日報＞米民主党大会「今度はハリス氏」 オバマ氏を育てたシカゴ盛り上がる



＜中央日報＞与党・最大野党代表「国民生活回復へ解決策探そう」 ２５日に会談



＜ハンギョレ＞新型コロナ経験しても再流行に無防備な政府 来週の感染者３５万人予測



＜京郷新聞＞借金だけ増える自営業者 ４〜６月期の借り入れ１１１９兆ウォンで過去最大



＜毎日経済＞一律か選別給付か…与野党が福祉論争第２ラウンド



＜韓国経済＞反市場の逆風…「乗り換え金利」相次ぎ上昇

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