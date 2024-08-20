引退タディッチ除く主力招集…ストイコビッチ率いるセルビア代表候補発表【UEFAネーションズリーグ】
セルビアサッカー協会(SRB)は19日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むセルビア代表候補メンバー29名を発表した。
ユーロ2024でグループステージ敗退となったセルビア。引き続きドラガン・ストイコビッチ体制を継続するなか、今回のUNLの戦いに向けては指揮官との衝突で代表引退を決断したMFドゥシャン・タディッチ(フェネルバフチェ)が不在も、ドゥシャン・ヴラホビッチ、ルカ・ヨビッチ、アレクサンダル・ミトロビッチら主力を順当に選出した。
UNLでリーグA・グループ4に属するセルビアは9月5日にスペイン代表とのホームゲーム、同8日にデンマーク代表とのアウェイゲームに臨む。今回発表されたセルビア代表候補メンバーは以下のとおり。
◆セルビア代表メンバー29名
GK
プレドラグ・ライコビッチ(アル・イテハド/サウジアラビア)
アレクサンダル・ヨバノビッチ(パルチザン)
ジョルジェ・ペトロビッチ(チェルシー/イングランド)
マルコ・イリッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)
DF
ネマニャ・ストイッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)
ストラヒニャ・エラコビッチ(ゼニト/ロシア)
スルジャン・バビッチ(スパルタ・モスクワ/ロシア)
ジャン＝カルロ・シミッチ(アンデルレヒト/ベルギー)
アレクサ・テルジッチ(ザルツブルク/オーストリア)
ストラヒニャ・パヴロビッチ(ミラン/イタリア)
ミロシュ・ヴェリコビッチ(ブレーメン/ドイツ)
コスタ・ネデリコビッチ(アストン・ビラ/イングランド)
二コラ・ミレンコビッチ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
MF
ミラン・アレクシッチ(ラドニチュキ)
セルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)
クリスティヤン・ベリッチ(AZ/オランダ)
アンドリヤ・ジヴコビッチ(PAOK/ギリシャ)
ヴェリコ・ビルマンチェビッチ(スパルタ・プラハ/チェコ)
マルコ・グルイッチ(ポルト/ポルトガル)
ネマニャ・グデリ(セビージャ/スペイン)
ネマニャ・マクシモビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)
サシャ・ルキッチ(フルアム/イングランド)
イバン・イリッチ(トリノ/イタリア)
ラザール・サマルジッチ(アタランタ/イタリア)
ステファン・ミトロビッチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
FW
ドゥシャン・ヴラホビッチ(ユベントス/イタリア)
ルカ・ヨビッチ(ミラン/イタリア)
ペタル・ラトコフ(ザルツブルク/オーストリア)
アレクサンダル・ミトロビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)
ミハイロ・イバノビッチ(ヴォイヴォディナ)
ユーロ2024でグループステージ敗退となったセルビア。引き続きドラガン・ストイコビッチ体制を継続するなか、今回のUNLの戦いに向けては指揮官との衝突で代表引退を決断したMFドゥシャン・タディッチ(フェネルバフチェ)が不在も、ドゥシャン・ヴラホビッチ、ルカ・ヨビッチ、アレクサンダル・ミトロビッチら主力を順当に選出した。
◆セルビア代表メンバー29名
GK
プレドラグ・ライコビッチ(アル・イテハド/サウジアラビア)
アレクサンダル・ヨバノビッチ(パルチザン)
ジョルジェ・ペトロビッチ(チェルシー/イングランド)
マルコ・イリッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)
DF
ネマニャ・ストイッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)
ストラヒニャ・エラコビッチ(ゼニト/ロシア)
スルジャン・バビッチ(スパルタ・モスクワ/ロシア)
ジャン＝カルロ・シミッチ(アンデルレヒト/ベルギー)
アレクサ・テルジッチ(ザルツブルク/オーストリア)
ストラヒニャ・パヴロビッチ(ミラン/イタリア)
ミロシュ・ヴェリコビッチ(ブレーメン/ドイツ)
コスタ・ネデリコビッチ(アストン・ビラ/イングランド)
二コラ・ミレンコビッチ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)
MF
ミラン・アレクシッチ(ラドニチュキ)
セルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)
クリスティヤン・ベリッチ(AZ/オランダ)
アンドリヤ・ジヴコビッチ(PAOK/ギリシャ)
ヴェリコ・ビルマンチェビッチ(スパルタ・プラハ/チェコ)
マルコ・グルイッチ(ポルト/ポルトガル)
ネマニャ・グデリ(セビージャ/スペイン)
ネマニャ・マクシモビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)
サシャ・ルキッチ(フルアム/イングランド)
イバン・イリッチ(トリノ/イタリア)
ラザール・サマルジッチ(アタランタ/イタリア)
ステファン・ミトロビッチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)
FW
ドゥシャン・ヴラホビッチ(ユベントス/イタリア)
ルカ・ヨビッチ(ミラン/イタリア)
ペタル・ラトコフ(ザルツブルク/オーストリア)
アレクサンダル・ミトロビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)
ミハイロ・イバノビッチ(ヴォイヴォディナ)