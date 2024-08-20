引退タディッチ除く主力招集…ストイコビッチ率いるセルビア代表候補発表【UEFAネーションズリーグ】

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セルビアサッカー協会(SRB)は19日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むセルビア代表候補メンバー29名を発表した。

ユーロ2024でグループステージ敗退となったセルビア。引き続きドラガン・ストイコビッチ体制を継続するなか、今回のUNLの戦いに向けては指揮官との衝突で代表引退を決断したMFドゥシャン・タディッチ(フェネルバフチェ)が不在も、ドゥシャン・ヴラホビッチ、ルカ・ヨビッチ、アレクサンダル・ミトロビッチら主力を順当に選出した。

UNLでリーグA・グループ4に属するセルビアは9月5日にスペイン代表とのホームゲーム、同8日にデンマーク代表とのアウェイゲームに臨む。今回発表されたセルビア代表候補メンバーは以下のとおり。

◆セルビア代表メンバー29名

GK

プレドラグ・ライコビッチ(アル・イテハド/サウジアラビア)

アレクサンダル・ヨバノビッチ(パルチザン)

ジョルジェ・ペトロビッチ(チェルシー/イングランド)

マルコ・イリッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)

DF

ネマニャ・ストイッチ(ツルヴェナ・ズヴェズダ)

ストラヒニャ・エラコビッチ(ゼニト/ロシア)

スルジャン・バビッチ(スパルタ・モスクワ/ロシア)

ジャン＝カルロ・シミッチ(アンデルレヒト/ベルギー)

アレクサ・テルジッチ(ザルツブルク/オーストリア)

ストラヒニャ・パヴロビッチ(ミラン/イタリア)

ミロシュ・ヴェリコビッチ(ブレーメン/ドイツ)

コスタ・ネデリコビッチ(アストン・ビラ/イングランド)

二コラ・ミレンコビッチ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

MF

ミラン・アレクシッチ(ラドニチュキ)

セルゲイ・ミリンコビッチ＝サビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)

クリスティヤン・ベリッチ(AZ/オランダ)

アンドリヤ・ジヴコビッチ(PAOK/ギリシャ)

ヴェリコ・ビルマンチェビッチ(スパルタ・プラハ/チェコ)

マルコ・グルイッチ(ポルト/ポルトガル)

ネマニャ・グデリ(セビージャ/スペイン)

ネマニャ・マクシモビッチ(パナシナイコス/ギリシャ)

サシャ・ルキッチ(フルアム/イングランド)

イバン・イリッチ(トリノ/イタリア)

ラザール・サマルジッチ(アタランタ/イタリア)

ステファン・ミトロビッチ(エラス・ヴェローナ/イタリア)

FW

ドゥシャン・ヴラホビッチ(ユベントス/イタリア)

ルカ・ヨビッチ(ミラン/イタリア)

ペタル・ラトコフ(ザルツブルク/オーストリア)

アレクサンダル・ミトロビッチ(アル・ヒラル/サウジアラビア)

ミハイロ・イバノビッチ(ヴォイヴォディナ)