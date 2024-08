『スター・ウォーズ』 新作映画『マンダロリアン&グローグー』は、ドラマが初めて劇場デビューする期待作だ。このドラマでは、映画シリーズからボバ・フェットが、アニメシリーズからアソーカ・タノが登場し、それぞれ単独ドラマへと派生させるという実績も作った。

よって、『マンダロリアン&グローグー』でも、「ボバ・フェット」や「アソーカ」とのクロスオーバー的な展開が期待されていたのだが、どうやらボバ・フェットに関しては望み薄であるらしい。

そう報告するのは米で、シカゴで開催された「Fan Expo」に登場したボバ役のテムエラ・モリソンが、『マンダロリアン&グローグー』には出演しないことを語ったという。そればかりか、モリソンは単独ドラマ「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」シーズン2に関する情報も聞かされていないそうだ。さらにモリソンは、ドラマ「ボバ・フェット」について、「あのドラマの評判が、フランチャイズにおけるキャラクターの将来に影響を与えたらしいです」とも口にしたという。

モリソンは以前にも「ボバ・フェット」シーズン2について「もっと後押しが必要」と、実現への手応えが得られていないことを。もしもシーズン2が製作されなかったとしても、映画『マンダロリアン&グローグー』に登場できれば……と考えられていたが、映画にも登場しないとなると、いよいよボバ・フェットの今後がわからなくなる。

もっとも、秘密主義であるルーカスフィルムのこと、ボバの登場はサプライズとして秘匿しているだけかもしれない。『マンダロリアン&グローグー』は2026年5月22日US公開予定とまだ少々先だし、今後何か事情が変わることもあり得る?

Source:

The post first appeared on .