½÷À¸õÊä¤ÎºÇ±¦Íã¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¡×¤À¤¬¡Ä¤¤¤ÞºÇ¤â¡ÖÁíÍý¤Î°Ø»Ò¡×¤Ë¶á¤¤¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¡×
¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤ëÆ°¤¤¬ËÜ³Ê²½
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤Ï¡¢»ä¤¬¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤À¡×¡½¡½¡£
Àè½µ¿åÍËÆü¡Ê8·î14Æü¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢´ßÅÄÁíÍý¤¬¤³¤¦¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁªÇ®¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüÍËÆü¡Ê8·î18Æü¡ËÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢10¿Í¤òÄ¶¤¹¸õÊä¼Ô¤¬ÍðÎ©¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÇÉ¤ò½ü¤¯ÇÉÈ¶¤¬²ò»¶¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¸õÊä¤ò½ä¤ëÇÉÈ¶¤ÎÇû¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¿ÍÊª¤¬¼«Í³¤Ë¡¢½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢½ÐÇÏ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿äÁ¦¿Í¤Î³ÍÆÀ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï1¿Í¤À¤±¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿Áªµó¤Î¸å¤Ï¡¢³ÕÎ½¤äÅÞÌò°÷¤ÎºÂ¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¿®¾ÞÉ¬È³¤ÎÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¿Í»ö¤¬ÉÕ¤Êª¤Ç¤¢¤ë¡£Íè·î²¼½Ü¤ÎÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤Ë¾è¤ëÆ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß¤¬¿Ê¤à¤À¤í¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÁíºÛ¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁíÁªµó¸å¤Ë¤Ï²¿¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
ÁíÍý¤Î°Ø»Ò¤ËºÇ¤â¶á¤¤¸õÊä¼Ô¤Ï¡Ä
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÆÃ¿§¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ÂÇÜ¡¢ÌÐÌÚ¡¢´ßÅÄ¡¢Æó³¬¤Ê¤É¤ÎÇÉÈ¶¤¬²ò»¶¡¢¤½¤ÎÇû¤ê¤¬¾Ã¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤äÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î°Ø»Ò¤òÌÜ»Ø¤¹µÄ°÷¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
ËÜ¥³¥é¥à¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¡Ê8·î18ÆüÌë¡Ë¤Ç¡¢Î©¸õÊä¤Ë°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¤ê¡¢20¿ÍÉ¬Í×¤Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¿äÁ¦¿ÍÃµ¤·¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï11Ì¾¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¤¤½ç¤ËÎóµó¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¦¸µ´Ä¶Âç¿Ã¡Ê43ºÐ¡Ë¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¦¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê49ºÐ¡Ë¡¢²ÏÌîÂÀÏº¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê61ºÐ¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò¡¦¸µÍ¹À¯Âç¿Ã¡Ê63ºÐ¡Ë¡¢ÎÓË§Àµ¡¦´±Ë¼Ä¹´±¡Ê63ºÐ¡Ë¡¢ºØÆ£·ò¡¦·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¡Ê65ºÐ¡Ë¡¢ÀÐÇËÌÐ¡¦¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡Ê67ºÐ¡Ë¡¢²ÃÆ£¾¡¿®¡¦¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê68ºÐ¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ°ô¡¦¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡Ê68ºÐ¡Ë¡¢¾åÀîÍÛ»Ò¡¦³°Ì³Âç¿Ã¡Ê71ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ¥³¥é¥à¸øÉ½¤Î8·î20Æü¤Ë¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÆüÄøÈ¯É½¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´ü¾°Áá¤À¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÉ®¼Ô¼«¿È¤Î¼èºà¤ËÊóÆ»¤ò²Ã¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢ÁíºÛ¤ÎºÂ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¾¼ÏÂ56Ç¯¡Ê1981Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î¾®Àô»á¤Ï¡¢¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Î¾®ÎÓÂëÇ·»á¤Î49ºÐ¤ò²¼²ó¤ê¡¢Áª¸õ¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤À¡£
¤â¤·¡¢¾®Àô»á¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¼£18Ç¯½¢Ç¤¤Î½éÂåÁíÍý¡¦°ËÆ£ÇîÊ¸¤Î44ºÐ¤òÈ´¤¤¤Æ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤Îº£ÂÀ¹Þ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É¤ÎÁíÍý½¢Ç¤¤Ï54ºÐ¤Î»þ¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤¦ÆÉ¤àº¬µò¤Ï¡¢¾®Àô»á¤Î¼ã¤µ¤¬¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÁíÁªµó¤òÆ®¤¦¤¿¤á¤Î¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î´é¡×Ãµ¤·¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤òÆ®¤¦¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
À¯ºöÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÍÎÏ¡×¤Ê¥ï¥±
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÁíÍý·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÉã¡¦¾®Àô½ã°ìÏº»á¤¬¡Ö50ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÁíÍý¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤¬ÀâÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ©Ìó¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ï»ý¤ÁÀÚ¤ê¤À¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ûµÁ°Î¡¦¸µÁíÍý¤¬¾®Àô½ÐÇÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£
¿û¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¥¬¥Í¡¼¥·¥ã¤Î²ñ¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢30¿Í°Ê¾å¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤¬³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Á°½Ò¤Î¼ã¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¼¡¤ÎÁíÍý¡×¤òÊ¹¤¯Ä´ºº¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸å½Ò¤ÎÀÐÇË»á¤È¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢´ßÅÄ»á¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÀ¯ºö¤ÎÍðÈ¯¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÇÂàÇ¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÍèÇ¯Ç¤´ü¤¬ÀÚ¤ì¤ë½°µÄ±¡¤ÎÁíÁªµó¤Ç¡ÖÆ®¤¨¤ëÁíÍý¡¦ÁíºÛ¡×¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µÄ°÷¿´Íý¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¯¤Î¤¬º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤¢¤ë¡£À¯ºöÄÌ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤¬¡¢ÀÐÇË»á¤Î¤è¤¦¤ÊÅÞÆâ¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î°ø±ï¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁíÍý¤Ø¤ÎºÇÃ»µ÷Î¥¤Ë¤¤¤ë¸õÊä¤â¡¢¾®Àô»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÎÏ¤ÊÂÐ¹³ÇÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¼¡¤ÎÁíÍý¡×¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤Ç¾®Àô»á¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤ÀÐÇËÌÐ»á¤À¡£
5²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤ò¤Ï¤¿¤»¤ë¤«
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤È100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÞ°÷¤ÎÉ¼¤ò1ÂÐ1¤Ç·×»»¤·Ä¾¤¹1²óÌÜ¤ÎÁªµó¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤¿¸õÊä¼Ô¤¬¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1²óÌÜÅêÉ¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¼Ô¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1²óÌÜ¤Î1¡¢2°Ì¤Î2¿Í¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤È³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©1É¼¤Ç¹ç·×47¤ÎÃÏÊýÉ¼¤Î¹ç·×¤ÇÁè¤¦·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤à¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1²óÌÜÅêÉ¼¤Ç¤ÎÅÞ°÷É¼¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÀ¤ÏÀ¤È¤è¤¯»÷¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÇË»á¤Ï18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤Ë¡Ö¤Û¤Ü¤á¤É¤Ï¤Ä¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö³ÎÇ§¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢½µÆâ¤Ë¤â½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤ÈÀÐÇË»á¤¬1²óÌÜ¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ò¤É¤ì¤À¤±³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¡£¾®Àô»á¤¬Í¥°Ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤ÇÂçº¹¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Ç5²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤¤¤¦ÀÐÇË»á¤¬Ç°´ê¤ÎÁíÍý¡¦ÁíºÛ¤Î°Ø»Ò¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
½÷À¸õÊä¤ÎºÇ±¦Íã¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°²ó¤ÎÁíÁªµó¤ËÂ³¤¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢°ÂÇÜÇÉ¤Î°ìÉôµÄ°÷¤äÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤µÄ°÷¤ò¿äÁ¦¿Í¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¡¢½ÐÇÏ½àÈ÷¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£1²óÌÜÅêÉ¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿µÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý³ÈÂç¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤ÏÁ°²óÆ±ÍÍ¡¢¿äÁ¦¿Í¤Î³ÎÊÝ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
°ìÊý¡¢¼ã¤µ¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Ë¼¡¤°¾®ÎÓÂëÇ·»á¤Ï¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Î´ÅÍø»á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤äÅöÁªÆ±´ü¤ÎÊ¡ÅÄÃ£É×¡¦¸µÁíÌ³²ñÄ¹¡Êµì°ÂÇÜÇÉ¡Ë¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤è¤¦¤À¡£19Æü¤Ë¤âÀµ¼°¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹¤Ï¡Ö´ßÅÄÁíÍý¤Ë¼¡¤°ÀïÈÈ¡×
¤³¤ì¤é¤Î¸õÊä¼Ô¤È°ã¤¤¡¢¤Þ¤À¾õ¶·¤¬ÄÏ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¡¢µìËãÀ¸ÇÉ¤Î²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÌÐÌÚÉÒ°ô»á¤È²ÃÆ£¾¡¿®»á¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤ÎÎÓË§Àµ»á¤È¾åÀîÍÛ»Ò»á¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤À¡£
¤³¤Î¤¦¤Á²ÏÌî»á¤Ï¡¢¸½ºß¤âÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ë16Æü¡¢Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ÆÎ»²ò¤òÆÀ¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¬¡¢¤«¤Í¤ÆËãÀ¸»á¤È´Ø·¸ÎÉ¹¥¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Î»Ù±ç¤òËãÀ¸»á¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÐÌÚÉÒ°ô»á¤òËãÀ¸ÇÉ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»Ù»ý¤»¤º¡¢²ÏÌî»á¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬ÉÔÌÀ¤À¡£
°ìËÜ²½¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢²ÏÌî»á¤Ï¾®Àô»á¤äÀÐÇË»á¤ÈÊÂ¤ÖÍÎÏ¸õÊä¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈµìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÎÎÂµ¤À¡£Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¡¢À¯ºöÄÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ÎÅçº¬1¶è¤Î½°±¡ÊäÁª¤ÇÇÔËÌ¡£Åìµþ15¶è¤ÈÄ¹ºê3¶è¤ÇÉÔÀïÇÔ¡£5·î¤ÎÀÅ²¬¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¤âÇÔ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´´»öÄ¹¤ÎÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢´ßÅÄÁíÍý¤Ë¼¡¤°ÀïÈÈ¤ÎÎ©¾ì¤À¡£¤â¤È¤â¤È¶¯ÌÌ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Íµ¤¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼å¤ß¤â¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸¤¯µìÌÐÌÚÇÉ½êÂ°¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£¾¡¿®»á¤¬ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Î°ÕÍß¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¤â¤È¤¬¤°¤é¤Ä¤¯¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î²ò»¶¡¢11·îÅê³«É¼¤Î²ÄÇ½À¤â
´ßÅÄÁíÍý¤¬ÂàÇ¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿µì´ßÅÄÇÉ¤Ç¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤ËÇÉÆâ¤Ç´ßÅÄ»á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿ÎÓË§Àµ»á¤¬¡¢µìÇÉ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤Ë¤á¤É¤òÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£20Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÈ¯É½¸å¡¢Â®¤ä¤«¤Ë½ÐÇÏ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤¹¤ëÌÏÍÍ¤À¡£À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢Æ±ÇÉ¤Î¾åÀî»á¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÓ»á¤Î´ðÈ×¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢ÁíÁªµó¤¬ÍèÇ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯10·î¤Ë²ò»¶¡¢11·î¤ËÅêÉ¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüÄø¤Ë·«¤ê¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾®Àô»á¤Î¤è¤¦¤Êºþ¿·´¶¤ÎÂç¤¤¤¿Í¤¬½¢¤±¤Ð¡¢Á¯ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ü¥í¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¯¤È¤ß¤Æ¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤«¤Í¤Æ9·î¤ËÅÞ¼óÁª¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¿Ì±¼çÅÞ¤¬¡¢´ÇÈÄ¤ò¤«¤±¤«¤¨¤Æ±äÌ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆÀ°Õ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ°Ê¾å¤Ëºþ¿·´¶¤Î¤¢¤ë´é¤òÅÞ¼ó¤ËÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÞ¼óÁª¤Ç¡¢ÅÞ²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Æ³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÌ±¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¼¡¤Î¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤À¯¼£²È¡ÖTOP20¡×¡ª6°Ì²ÏÌîÂÀÏº¡¢4°Ì¾åÀîÍÛ»Ò¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î½ç°Ì¡×