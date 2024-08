乃木坂46掛橋沙耶香(21)の卒業セレモニーが、きのう19日に「乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開された。このライブは収録された映像を配信する異例の形での卒業セレモニーとなり、約17万人が同時視聴した。卒業セレモニーには掛橋と同期の4期生が出演。冒頭、掛橋は「乃木坂46 4期生の掛橋沙耶香です。本日をもって乃木坂46を卒業します」とあいさつし、「4番目の光」からライブをスタート。そこから全4期生曲を続けて披露し、最後の曲は自身がセンターを務めた「図書室の君へ」。

ここで掛橋は紫と白の花の刺繍が入ったドレス姿で登場したが、ほかのメンバーは4期生として初めて着用した制服姿で登場。美しくもはかなげに歌いきった掛橋は「卒業セレモニーを見てくださった皆さん、ありがとうございました。私が1番楽しめたかなと思いますし、そんな卒業セレモニーにしたかったので、かなえられてうれしかったです」と最後まで涙を見せず、掛橋らしい笑顔でアイドル人生の幕を下ろした。最後の曲での“初期制服”の演出にはファンから「初期制服エモすぎる」「最後にこんなに美しい姿を届けてくれことに感謝」「最後初期制服でみんな出てきて本当に大号泣した」「初期の制服めっちゃいい演出だと思った。本当に卒業おめでとう」「さやかちゃんの考えてくれた演出だからこそ見れたこの初期制服。最後の最後は始まりの制服」など、感動の声が寄せられていた。■『乃木坂46掛橋沙耶香卒業セレモニー』セットリストM1 4番目の光M2 ジャンピングジョーカーフラッシュM3 I see…M4 猫舌カモミールティーM5 Out of the blueM6 キスの手裏剣M7 図書室の君へ