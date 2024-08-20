　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比630円高の3万7800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

44417.74円　　ボリンジャーバンド3σ
42132.23円　　ボリンジャーバンド2σ
40587.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39846.71円　　ボリンジャーバンド1σ
38628.13円　　75日移動平均
37800.00円　　20日夜間取引終値
37561.20円　　25日移動平均
37218.00円　　5日移動平均
37057.80円　　200日移動平均
36385.00円　　一目均衡表・基準線
35485.00円　　一目均衡表・転換線
35275.69円　　ボリンジャーバンド-1σ
32990.17円　　ボリンジャーバンド2σ
30704.66円　　ボリンジャーバンド3σ
257.07円　　19日日経平均株価現物終値


株探ニュース