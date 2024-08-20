日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比630円高の3万7800円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
44417.74円 ボリンジャーバンド3σ
42132.23円 ボリンジャーバンド2σ
40587.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39846.71円 ボリンジャーバンド1σ
38628.13円 75日移動平均
37800.00円 20日夜間取引終値
37561.20円 25日移動平均
37218.00円 5日移動平均
37057.80円 200日移動平均
36385.00円 一目均衡表・基準線
35485.00円 一目均衡表・転換線
35275.69円 ボリンジャーバンド-1σ
32990.17円 ボリンジャーバンド2σ
30704.66円 ボリンジャーバンド3σ
257.07円 19日日経平均株価現物終値
株探ニュース
44417.74円 ボリンジャーバンド3σ
42132.23円 ボリンジャーバンド2σ
40587.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40050.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39846.71円 ボリンジャーバンド1σ
38628.13円 75日移動平均
37800.00円 20日夜間取引終値
37561.20円 25日移動平均
37218.00円 5日移動平均
37057.80円 200日移動平均
36385.00円 一目均衡表・基準線
35485.00円 一目均衡表・転換線
35275.69円 ボリンジャーバンド-1σ
32990.17円 ボリンジャーバンド2σ
30704.66円 ボリンジャーバンド3σ
257.07円 19日日経平均株価現物終値
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