¥É¥é1ÆþÃÄ¤â¡Ö¤¤¤Ä¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×¡¡ÁÊ¤¨¤¿±¦Éª¤ÎÄË¤ß¡¢Êú¤¤¤¿¸å²ù¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¡×
¸ÅÌÚ¹îÌÀ»á¤Ï¡È¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÁ´À¹¡É¤Î²£ÉÍ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿
¡¡1998Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¸ÅÌÚ¹îÌÀ»á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥Þ¥·¥ó¥¬¥óÂÇÀþ¤Çµå³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤¢¤Ã¤Æ¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤È¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£ÆþÃÄÅö½é¤Ï¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ï½ªÈ×¤Ë¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶ÛÄ¥¤¬Áý¤·¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ß¥¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅêÆâÏ¢·È¡¢¥Ð¥ó¥È¥·¥Õ¥È¤Ï·ù¤Ç·ù¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢Êá¼ê¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤¬¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÊá¤Ã¤Æ¤«¤é°®¤êÊÑ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬Áá¤¹¤®¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Êá¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬¼«Ê¬¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤¤¤ÄÅê¤²¤¿¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÀÐ°æÂöÏ¯¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ë¡£Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°ìÎÝ¤Ë¶ðÅÄÆÁ¹¡¢ÆóÎÝ¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥í¡¼¥º¡ÊµìÅÐÏ¿Ì¾:¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º¡Ë¡¢»°ÎÝ¤Ë¤Ï¿ÊÆ£Ã£ºÈ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÔ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¹ó¤Ê´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤È¤¢¤Ã¤Æ¸ÅÌÚ»á¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¡Ä¡Ä¡£³°Ìî¼ê¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯1Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤Ç¤âËÅÄÂçÃ«¹â2Ç¯»þ¤Î²Æ°Ê¹ß¤ËÊø¤·¤¿ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Ìá¤é¤º¡Ö¥À¥á¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£ÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤â´·¤ì¤ë¤Î¤Ë1Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤1·³¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¡£¥×¥í½é°ÂÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï4Ç¯¤òÍ×¤·¡¢2002Ç¯9·î4Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¡Ö¾Ç¤ê¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¼éÈ÷¤¬²¼¼ê¤¯¤½¤À¤·¡¢·ë²Ì¤â»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£3Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
22ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤¬¤é37ÂÇÅÀ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡´íµ¡´¶¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î2002Ç¯¤Ï34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.320¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢Íâ2003Ç¯¤Ï¡Ö6ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢125»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç22ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸ÅÌÚ»á¤Î¸ý¤«¤é¤Ï°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÇ¯¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿22ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÂÇÅÀ¤Ï37¡£ËÜÎÝÂÇ¿ô¤Î³ä¤Ë¤Ï¹â¤¤Êý¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥½¥í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ï¼å¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥é¥ó¥Ê¡¼¤¤¤ë¤È¤¤Î¼«Ê¬¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡Ø¸ÅÌÚ¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡½ù¡¹¤ËÂåÂÇ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Áý¤¨¤À¤¹¤È¡¢À®ÀÓ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤êÂÇÎ¨.208¡¢131»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë±¦Éª¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄË¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ï¿¶¤ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤Ê²ø²æ¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ç²æËý¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æËý¤ò¤¹¤ì¤Ð»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡£¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿ÍèÇ¯³èÌö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´Å¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆþÃÄ¸å¤Ï´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«°Â¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤à¤·¤ã¤é¤µ¡£¡Ö¸å¡¹¤Ë¤½¤Î¡È¥Ä¥±¡É¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2003Ç¯¤Î22ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¤Ï11Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤È¤â¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¡£º£¤Ç¤â²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë