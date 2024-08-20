OWVËÜÅÄ¹¯Í´¡¢¡Ö»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË11:50¡Á)È¯¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«SUMMER FES 2024¡Ù¤¬10Æü¡¢Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤ÎÆ±¶É¼Ò²°¼þÊÕ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ø¤ªÂæ¾ìËÁ¸±²¦2024¡Ù¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢OWV¤¬¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡û¼«¤é¤Î¿´¾ð¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡Öæ·ÃÑ¿´¡×ÈäÏª
²ÐÍË³Ö½µ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î±ºÌî½¨ÂÀ¤ÈÃæÀî¾¡½¢¤òÍÊ¤¹¤ëOWV¡£¡ÖBREMEN¡×¡ÖLOVE BANDITZ¡×¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤âÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Î¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¯¥¤¥º!¥Ø¥¥µ¥´¥óII¡ÙÈ¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦æ·ÃÑ¿´¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Öæ·ÃÑ¿´¡×¤âÈäÏª¡£±ºÌî¤Î¡Ö¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¥ì¥®¥å¥é¡¼2Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿OWV¡£Àè½µ¤Ä¤¤¤Ë(Í£°ì¤ÎÃ±ÆÈ¥³¡¼¥Ê¡¼)Å¾´¹¥À¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿!(¾Ð)¡×¤È¤¤¤¦¸ý¾å¤«¤é¡¢3¿ÍÁÈ¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò4¿Í»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¡¢¡Ö¢ö¾Ð¤¤¤¿¤¤ã¾Ð¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¼«¤é¤Î¿´¾ð¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é²Î¤¤ÍÙ¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡û100km¥Þ¥é¥½¥ó½àÍ¥¾¡¤Îº´ÌîÊ¸ºÈ¡¢¥ä¥Þ¥±¥ó¤ËÍ¾Íµ
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢±ºÌî¤¯¤ó¤ÈÃæÀî¤¯¤ó¤âOWV¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡×(´ä°æÍ¦µ¤)¡¢¡Ö¤¤¡¼¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤¿¤Î?¡×(ß·ÉôÍ¤)¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¤¥¸¤ê¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡Ö100km¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¡¢¥â¥·¥â¥·¤Î¤¤¤±¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÎËö¡¢¸«»ö2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º´ÌîÊ¸ºÈ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤Ð¤¿¤¤·¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥±¥ó¤µ¤ó¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊOWV¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤Ã¤Ý¤¤¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë´ä°æ¡£ËÜÅÄ¹¯Í´¤Ë¡Ö»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÇú¾Ð¤ÎÃæ¤ÇËÜ¿Í¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¢þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡ÖÁ°²óÈÖÁÈ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éÌó7»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢21Æü¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡û¼«¤é¤Î¿´¾ð¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡Öæ·ÃÑ¿´¡×ÈäÏª
²ÐÍË³Ö½µ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î±ºÌî½¨ÂÀ¤ÈÃæÀî¾¡½¢¤òÍÊ¤¹¤ëOWV¡£¡ÖBREMEN¡×¡ÖLOVE BANDITZ¡×¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤âÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡û100km¥Þ¥é¥½¥ó½àÍ¥¾¡¤Îº´ÌîÊ¸ºÈ¡¢¥ä¥Þ¥±¥ó¤ËÍ¾Íµ
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¥é¥¤¥Á¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¢±ºÌî¤¯¤ó¤ÈÃæÀî¤¯¤ó¤âOWV¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡×(´ä°æÍ¦µ¤)¡¢¡Ö¤¤¡¼¤Ã¤Ñ¤¤Îý½¬¤·¤¿¤Î?¡×(ß·ÉôÍ¤)¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¤¥¸¤ê¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡Ö100km¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ç¡¢¥â¥·¥â¥·¤Î¤¤¤±¤È¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÎËö¡¢¸«»ö2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º´ÌîÊ¸ºÈ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤Ð¤¿¤¤·¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤¬¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥±¥ó¤µ¤ó¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»öÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊOWV¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤Ã¤Ý¤¤¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë´ä°æ¡£ËÜÅÄ¹¯Í´¤Ë¡Ö»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÇú¾Ð¤ÎÃæ¤ÇËÜ¿Í¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¢þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¡ÖÁ°²óÈÖÁÈ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢°ìÈÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤¬¤éÌó7»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢21Æü¤Î¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£