11¿ÍÌÜ¤òÇ¥¿±Ãæ¤ÎÂç²ÈÂ²¥Þ¥Þ¡¢12¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤ëÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÎÌ¤Ëºî¤ë¤Î¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤¬åºÎï¡×
¡¡14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤«¤é1ºÐ¤Î»Í½÷¤Þ¤Ç¡¢10¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ëÂç²ÈÂ²YouTuber¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¤À¤¤¤«¤¾¤¯¡×¡£17Æü¤ËYouTube¤ò¹¹¿·¤·¡¢12¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÎÌ¤Ëºî¤ë¤Î¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤¬åºÎï¡×À°ÍýÀ°ÆÜ¤µ¤ì¤¿12¿Í²ÈÂ²¤Î¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡7·î21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿YouTube¤Ç¡¢¡Ö¸½ºßÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢13¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢11¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¤À¤¤¤«¤¾¤¯¡×¡£
¡¡17Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß¤ÎÄ« 12¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤ÆÂç²ÈÂ²¤´¤Ï¤ó ¥¨¥Ó¥«¥Ä¤Ê¤Éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡ÖËèÆü¤Î½ë¤µ¤äÇ¥¿±Ãæ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤±¤É ¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤¤ä¡¢¤Á¤¯¤ï¤Î¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥³¥ó´¬¤¡¢·Ü¤Ä¤¯¤Í¡¢¥¨¥Ó¥«¥Ä¤Ê¤É¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê12¿ÍÊ¬¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡¢¡ÖÇ¥ÉØ¤ÇÂÎ¥¥Ä¥¤¤Î¤Ë¡¢Âº·É¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÎÌ¤Ëºî¤ë¤Î¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¤¬åºÎï¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë