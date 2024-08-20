18ºÐ¡¦ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡¢¶Ã°Û¤Î¤¯¤Ó¤ì¤ÈÈþ¥Ð¥¹¥ÈÈäÏª¡¡±éµ»¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤â¡ÖÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¡Ê18¡Ë¤¬¡¢20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©FLASH¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¶Ã°Û¤Î¤¯¤Ó¤ì¤È·ì´É¤Þ¤ÇÆ©¤±¤ëÈþ¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«
¡¡Æ©ÌÀ´¶È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢°µ´¬¤¯¤Ó¤ì¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤«¤éÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌðÌî¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸!¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÈôÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬±éµ»¤ò¤¹¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È±éµ»¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¿ùËÜ°¦è½Îë¡¢Í×¤¢¤¤¡¢¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿ÌðÌî¤Ê¤Ê¤«
¡¡Æ©ÌÀ´¶È´·²¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢°µ´¬¤¯¤Ó¤ì¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤«¤éÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌðÌî¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤ºÈ¡¢ÀèÀ¸!¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÈôÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬±éµ»¤ò¤¹¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È±éµ»¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¿ùËÜ°¦è½Îë¡¢Í×¤¢¤¤¡¢¤Ï¤Î¤ó¤Þ¤æ¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£