TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

77¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¹­ÅçÅÚº½ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¡¢¤­¤ç¤¦¤Ç10Ç¯¤Ç¤¹¡£Ì¤ÌÀ¤«¤é°äÂ²¤é¤¬µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹­Åç»Ô°Âº´Æî¶è¤Ë¤¢¤ë°ÖÎîÈê¤Ç¤Ï¡¢¾®±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢°äÂ²¤¬µ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

10Ç¯Á°¤Î8·î20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹­Åç»ÔËÌÉô¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡£½¸ÃæÅª¤Ê¹ë±«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÅÚÀÐÎ®¤¬µ¯¤³¤ê¡¢½»Âð¤ò½±¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á¤Æ77¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¡¢°ÖÎîÈê¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤¬¤È¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¡º´ÅÏÃéÏÂ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬½Å¤¤¡£´õË¾¤Î¤¢¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê¥­¥ã¥ó¥É¥ë¤ò¡Ë¤È¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×

10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¹­Åç»Ô¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄÉÅé¤Î¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£