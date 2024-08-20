¡ÈÃË»Ò¹â¤¬½÷»Ò¤ÎÆþ³Ø¤òµñ¤à¡É¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡©¡¡Ë½ÎÏÅª¤Ê¡Ö¶¦³Ø¡×Í×µá¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤òÄÙ¤¹
¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¶ì¾ð¤ÎË½ÎÏÅª¤ÊÎÏ
¡¡ºë¶Ì¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬´«¹ð¤ò¼õ¤±¡¢8·îËö¤Þ¤Ç¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·ëÏÀ¤Î¹ÔÊý¤¬¡¢¤¤¤ÞÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î´«¹ð¤Ï¡¢¸©¤ÎÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶ì¾ð½èÍý°Ñ°÷¡×¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ë12¤¢¤ëÃË½÷ÊÌ³Ø¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ò¡¢Áá´ü¤Ë¶¦³Ø²½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë³°¿©¤µ¤»¤Æ¿Æ¤Ï¼«¿æ¡×¡¡À¤ÂÓÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¶ì¾ð½èÍý°Ñ°÷¡×¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¸©Ì±¤«¤é¡¢¡Ö¸©Î©¤ÎÃË»Ò¹â¹»¤¬½÷»Ò¤ÎÆþ³Ø¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È¤¤¤¦¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±°Ñ°÷¤Ï¡¢¸©¶µ°Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÁá´ü¤Ë¶¦³Ø²½¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È´«¹ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»ä¾ð¤äÌµÃÎ¤Ë¤â¤È¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¶ì¾ð¤¬¡¢¡Ö½èÍý¡×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÂç¤Ê´«¹ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¸©Æâ¤Ë¤ÏÅö³º¹â¹»¤Îºß¹»À¸¤ä´Ø·¸¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦³Ø²½¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤À¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¶ì¾ð¤¬ÎÏ¤ò»ý¤Ä¾õ¶·¤Ï¡¢Ì±¼çÅª¤È¤ÏÅþÄì¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤ÎÀ¼¤¬¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤ß¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñ¤ò°é¤à³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ë¡¢¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¡¢¤³¤Î´«¹ð¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¿ÌäÅÀ¤òÎóµó¤·¤¿¤¤¡£
¡¡´«¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿½½Ð¤Î¼ñ»Ý¡×¤Ï¡Öºë¶Ì¸©¤ÎÃË»Ò¹â¹»¤¬½÷»Ò¤¬½÷»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÆþ³Ø¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ö¡×¤Ç¡¢¡Ö½÷»Òº¹ÊÌÅ±ÇÑ¾òÌó¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤ÏÀ§Àµ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÊÌ³Ø¤Î¸øÎ©¹â¹»12¹»¤Î¤¦¤Á7¹»¤Ï½÷»Ò¹â¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼½÷»Ò¹â¤¬ÃË»Ò¤ÎÆþ³Ø¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¡¢ÃË»Ò¤Î¡ÖÆþ³Ø¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×½÷»Ò¹â¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÃË»Ò¹â¤è¤êÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¿½½Ð¤Î¼ñ»Ý¡×¤Ï¡¢¸©Ì±¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¶ì¾ð¤ÎÆâÍÆ¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¶ì¾ð¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤ÊÌ·½â¤òÍè¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¶ì¾ð½èÍý°Ñ°÷¡×¤¬¤½¤ì¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ´«¹ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ì¾ð¤ÎÆâÍÆ¤¬¡¢¡Ö¶ì¾ð½èÍý°Ñ°÷¡×¤¬ÁÊ¤¨¤¿¤¤¼çÄ¥¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¶ì¾ð½èÍý°Ñ°÷¡×¤Î´êË¾¤Î²¡¤·¤Ä¤±
¡¡´«¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¤â¡Ö¶ì¾ð½èÍý°Ñ°÷¡×¤¬Áá´ü¤Î¶¦³Ø²½¤òµá¤á¤¿»Ý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ïºë¶Ì¸©¶µ°Ñ¤¬¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖËÜ¸©¤ÎÊÌ³Ø¹»¤Ï¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò»ý¤Á¡¢¸©Ì±¤Î¹â¤¤É¾²Á¤Èºß¹»À¸¡¢Â´¶ÈÀ¸¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Îº¬¶¯¤¤°¦Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢¶¯¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¶¦³Ø²½¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢´«¹ð½ñ¤Ë¤Ïº£²ó¡¢¡ÖÎò»Ë¤äÅÁÅý¤ä¼çÂÎÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤È¶¦³Ø²½¤ÏÎ¾Î©¤·ÆÀ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤äÅÁÅý¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¦³Ø²½¤ò¤·¤Ê¤¯¤È¤â¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦³Ø²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤ËÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¡¢Á°²ó¤Î´«¹ð¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¡¤¬½Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÊÌ³Ø¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÎò»Ë¤äÅÁÅý¤ä¼çÂÎÀ¡×¤òµó¤²¤¿¸©¶µ°Ñ¤Ë¤Ï¡¢½ÏÎ¸¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÊÌ³Ø¤Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢°ÛÀ¤ò°Õ¼±¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£»×½Õ´ü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë°ÛÀ¤¬¤¤¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÌ³Ø¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤Ê¤¤¡£°ÛÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢ÃË½÷¤ÎÈ¯Ã£º¹¤Ë±þ¤¸¤¿¶µ°é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÃË½÷Ê¿Åù¤ä¶¦Æ±»²²è¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃË½÷¤Ë¤Ï¸·Á³¤¿¤ëÀº¹¤¬¤¢¤ê¡¢À¥Û¥ë¥â¥ó¤â´Ø·¸¤·¤ÆÈ¯Ã£¤Ë¤âÃË½÷º¹¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢ÊÌ³Ø¤ÏÀº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤á¤ë¡£
¡¡´«¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸øÎ©³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¶¦À¤ò¤«¤ó¤¬¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¸øÅªµ¡´Ø¤¬ÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤°Û¤Ê¤Ã¤¿¼è°·¤¤¤ò¤Ê¤¹¤Î¤ÏÂçÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÈñ¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¸øÎ©³Ø¹»¤¬¾åµ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀº¹¤òÇ§¤á¡¢¤½¤ì¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤¼¡ÖÂçÌäÂê¡×¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÏÀÍý¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤¿»Ò¤Ï¡¢¸øÎ©³Ø¹»¤¬µß¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤°Û¤Ê¤Ã¤¿¼è°·¤¤¤ò¤Ê¤¹¤Î¤ÏÂçÌäÂê¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÎ°é¤äÉô³è¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷ÊÌ¤Î¶¥µ»¤âÅ±ÇÑ¤¹¤Ù¤¤À¤·¡¢¹¹°á¼¼¤âÃË½÷¤ÇÅý°ì¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃË½÷¶¦Æ±»²²è¤Î¤¿¤á¤Ë¶¦³Ø²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤ËÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤À¤ì¤ÎÇ§¼±¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÖÃË½÷¶¦Æ±»²²è¡×¤È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃË½÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂº½Å¤·¹ç¤¤¡¢Àº¹¤Ë¤è¤é¤º°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¶¦³Ø²½¤¬É¬Í×¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈôÌö¤·¤¿ÏÀÍý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤ËÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·è¤á¤Ä¤±¤ëº¬µò¤ÏÇö¼å¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¶ì¾ð½èÍý°Ñ°÷¡×¤Î´êË¾¤òÃÇÄêÅª¤Ëµ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¾¯¿ôÇÉ¤Î¼õ¤±»®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡¡¤À¤¬¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¸øÎ©¹â¹»¤¬¤¹¤Ù¤ÆÃË½÷ÊÌ³Ø¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¡Ö´«¹ð½ñ¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤â°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¹â¹»À¸¤È¤¤¤¦Â¿´¶¤Ê»þ´ü¤Ë¡¢°ÛÀ¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¶¦¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³¤³¤½½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¡¢°ÛµÄ¤ò¤Ï¤µ¤à¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÌ³Ø¹»¤Ï¡¢137¹»¤Î¤¦¤Á¤Î12¹»¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Á´ÂÎ¤Î1³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÛÀ¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÂÎ¸³¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë¡¢°ÛÏÀ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¹â¹»¤¬Á´ÂÎ¤Î9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï°ÛÀ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤»Ò¤â¡¢»×½Õ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ÛÀ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò¼¨¤¹»Ò¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢°ÛÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢3Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¤ÏÆ±À¤À¤±¤Ç¤¹¤´¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤Î¼õ¤±»®¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤³¤½¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤Î´«¹ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿µï¾ì½ê¤ò¡¢¤¹¤Ù¤ÆËõ»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤¤ï¤á¤ÆË½ÎÏÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸µ¹â¹»¶µÍ¡¤é¤Ë¤è¤ë»ÔÌ±¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¶¦³Ø¥Í¥Ã¥È¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¡×¤â¡¢¤³¤Î´«¹ð¤òÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤È´¶¤¸¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃË½÷ÊÌ³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¡¢¾Íè¡¢ÍúÎò½ñ¤Î³Ø¹»Ì¾¤ÇÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¸£¶¯ÉÕ²ñ¤â¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê´«¹ð¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤ºë¶Ì¸©¶µ°Ñ¤âµ¤¤ÎÆÇ¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¶ì¾ð¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡¢ÏÀÍý¤ÎÈôÌö¤ÈÇËÃ¾¤ËËþ¤Á¤¿´«¹ð¤Ë¶µ°é¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ë¤Þ¤¤¡£¾¯Ç¯¾¯½÷¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥Î¥¤¥¸¡¼¡¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤¬¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤òÁõ¤Ã¤Æ¼«¸Ê¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£¸©¶µ°Ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô