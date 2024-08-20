âÃ»Ò¤µ¤ó¤È¡ÈÃÇÀä¡É¾õÂÖ¤Îµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤´¸øÌ³Àè¤Ç¤Ý¤í¤Ã¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤µ¤ì¡Ä¡È²í»Ò¤µ¤Þ&°¦»Ò¤µ¤Þ¥¤¥ó¥¹¥¿¡É¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤È¤Ï
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¸å¤ËÆÍÇ¡ÎÞ¤°¤Þ¤ì¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÈïºÒÃÏÆþ¤ê¤Î¤´´õË¾¤â³ð¤ï¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¿·µï¤¹¤é¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½é¤á¤ÆÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÂç³Ø¸«³Ø¤Î¤´ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÜÆâÄ£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡È¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¡É¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛâÃ»Ò¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ëµª»Ò¤µ¤Þ¤Î¡È¸±¤·¤¤¤´É½¾ð¡É
¢¡¢¡¢¡
Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¶ÌÀîÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¤´Ë¬Ìä
¡Ö¥«¥È¥ê¥ä¥ó¥Þ¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃË¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¡Ê17¡Ë¤ÏÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£4·î6Æü¡¢½©¼ÄµÜ¤È¤È¤â¤Ë¶ÌÀîÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÅÚ¼ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥È¥ó¥Ü¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢½©¼ÄµÜ¤Ë¤´²òÀâ¡£µö²Ä¤òÆÀ¤Æ¿¢Êª¤ÎÍÕ¤ò¿¨¤ê¡¢
¡Ö¤³¤ì¤ÏÍÕ¤ÎÃÇÌÌ¤¬»Í³Ñ¤¤¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤È¡¢Áð¤Î¼ïÎà¤âÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¡¦²£ÉÍ¡¦Àîºê¤Î3»Ô¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëµÖÎÍÃÏÂÓ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¼«Á³¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹Âç¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡£¤ª2¿Í¤Ï¡¢¥¢¥ï¥Ó¤ÎÎ¦¾åÍÜ¿£»ÜÀß¤äLED¤Ç°é¤Æ¤ëÌîºÚ¹©¾ì¤Î¼Â¸³¾ì¡¢º«Ãî¤Î¥²¥Î¥à¤Î¸¦µæ¼¼¤Ê¤É¡¢Æ±Âç¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¸½¾ì¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¸¦µæ¼¼¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿Ä¾·Â30¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤ÎÁã¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡£
¥¢¥ï¥Ó¤ÎÍÜ¿£¤ò¤´¸«³Ø
°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È¾ðÊó²ò¶Ø¡É
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤´Ë¬Ìä¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø»ë»¡Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·ÂçÈ¾¤¬¤ªÇ¦¤Ó¤Ç¡¢°ìÀÚÉú¤»¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¸«¤Ê¤É¡¢Æü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»ö¸åÊó¹ð¤¬ÄÌÎã¡£¤½¤ì¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿ôÆüÁ°¤ËµÜÆâÄ£¤«¤éÄÌÃÎ¤ò½Ð¤·¡¢¸ø¼°¤Ê¼èºà¤Î¾ì¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡È¾ðÊó²ò¶Ø¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿½©¼ÄµÜ²È¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¡Ê57¡Ë¤Î¡¢¤¢¤ë·è¿´¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ËÉ½¾ðË¤«¤ÊÍª¿Î¤µ¤Þ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×
¡¡Âç³ØË¬Ìä¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢¶ÌÀî³Ø±à¤Î¾®¸¶Ë§ÌÀÍý»öÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö½©¼ÄµÜÅÂ²¼¤È¤Ï¡¢ÅÂ²¼¤¬²ñ°÷¤Î¡ØÀ¸¤ÊªÊ¸²½»ï³Ø²ñ¡Ù¤ÎÎã²ñ¤ò¶ÌÀîÂç¤Ç³«¤¤¤¿¤³¤È¤¬ºÇ½é¤Î¤´±ï¡£¤½¤Î¸å¡¢¶µ°÷¤¬²¿ÅÙ¤«ÅÂ²¼¤Ë¥Ï¥Á¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¿Ê¹Ö¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤âº«Ãî¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«Âç³Ø¸«³Ø¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¸«³Ø¸å¤Ï¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤ä¥Ð¥¿¡¼¾ßÌý¾Æ¤¤Ê¤É¡¢Æ±Âç¤ÎÍÜ¿£¥¢¥ï¥Ó¤ò»È¤Ã¤¿Ãë¿©¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¤Ú¤í¤ê¤È´°¿©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Íª¿Î¤µ¤Þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î¤ª»Ñ¤¬¡ÖÌµÉ½¾ð¡×¤È¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¾®¸¶»á¤ÏÅù¿ÈÂç¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ë°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤º¤Ã¤ÈÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤â¤´¼«Ê¬¤Ç¿§¡¹¤ÈÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤ËÉ½¾ðË¤«¤ÊÍª¿Î¤µ¤Þ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ù¤È¡¢ÈÖµ¼Ô¤µ¤ó¤â¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡×
½©¼ÄµÜ²È¤ÎÀâÌÀÉÔÂ¤ä¡ÈÈëÌ©¼çµÁ¡É
¡¡¾®¼¼·½¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡¦âÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Î·ëº§ÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢µÜÅ¡¤Î²þ½¤ÌäÂê¤Ê¤É¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÀâÌÀÉÔÂ¤ä¡ÈÈëÌ©¼çµÁ¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½©¼ÄµÜ²È¡£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½©¼ÄµÜ²È¤Ç¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤¦¤·¤¿Êý¿Ë¤ò¿¼Î¸¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤¬µª»Ò¤µ¤Þ¤À¡£
¡Öµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾ðÊó¤ò¿ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Å·¹Ä²È¤È°ã¤¤¡¢µÜ²È¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´À®Ä¹²áÄø¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁ°Îã¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡È¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÀ®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¤ª»Ñ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿ï»þ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬Âç¤¤¯Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê½©¼ÄµÜ²È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼¡Âå¤ÎÅ·¹Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡½¡½¡£¤³¤³¿ô¥«·î¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»×¤¤Çº¤Þ¤ì¡¢¾Ç¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ëµª»Ò¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Ý¤í¤Ã¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤µ¤ì¤¿µª»Ò¤µ¤Þ
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÖÇ¯Ëö¤«¤éÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤º¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿©»ö¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤À¤ÈµÜÆâÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯1·î6Æü¤Î¤³¤È¡£¥¹¥È¥ì¥¹À¤Î¤â¤Î¤ÈÓñ¤«¤ì¤ë¡Ö°ßÄ²¤Î¾É¾õ¡×¤¬¶¯¤Þ¤ëÄ¾Á°¤ÎºòÇ¯12·î1Æü¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ºÒ³²¤ä»ö¸Î¤Ê¤É¤Ç²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î´ó¤êÅº¤¤¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î±Ç²è¡Ö¥°¥ê¡¼¥Õ¥±¥¢¤Î»þÂå¤Ë¡×¤Î¸ø³«½éÆü¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤´´¿ÃÌ¡£ÃÓÅÄ¾®¤Î»¦½ý»ö·ï¤ÇÄ¹½÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¼«¿È¤â¥°¥ê¡¼¥Õ¥±¥¢¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿½÷À¤Ë¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤¦¤ª¿Ò¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Û¤É¤Î¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Î¤¢¤È¡¢Çº¤ßÈá¤·¤àÊý¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡½÷À¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¹Ä¼¼¤Î³§ÍÍ¤¬¹ñÌ±¤Ë¤à¤±¤ë²¹¤«¤¤´ãº¹¤·¤äÐÊ¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¥°¥ê¡¼¥Õ¥±¥¢¤½¤Î¤â¤Î¡£Ñ¨±Û¤Ê¤¬¤é»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿µª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆÍÇ¡¡¢¤Ý¤í¤Ã¤ÈÎÞ¤ò¤³¤Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÆÆâÌò¤Î±×ÅÄÍ´Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö·Á¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤äÈá¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤È´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÍýÁÛÁü¤Î¤â¤È¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤º³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£3·î1Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤ÎÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°Ä°³ÐÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢ÍÄÃÕÉô¤Ç¤Ò¤Êº×¤ê¤ÎºÅ¤·¤ò¤´¸«³Ø¡£°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¤¿¡¢À¾³À¾»¶Õ¹»Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤Ê¿Í·Á¤ËÊ±¤·¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¡¢²Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍÙ¤ë¾®¤µ¤ÊÈ¯É½²ñ¤Ç¤¹¡£µÜÆâÄ£¤«¤é¡Ø¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤Ø¤Î¡ÈÊ¹¤³¤¨¡É¤Î»Ù±ç¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ù¤ÈÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤´Äó°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼èºàÀßÄê¤ÏÌµ¤·¡£Áû¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³Ø¹»¤Ë¤â¤ªµ¤¸¯¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤´ÂÎÄ´¤¬¡¢¿¼¤¯±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¤´³èÆ°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤¬¶âÂô»Ô¤ÎºÑÀ¸²ñ¶âÂôÉÂ±¡¤ò¤´Ë¬Ìä¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ò¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤´É×ºÊ¤Ç¤´Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¤³¤íµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡ØÈïºÒÃÏ¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÍýÁÛ¤È¤¹¤ëµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â°ì½ï¤ËË¬Ìä¤µ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½©¼ÄµÜ²È´Ø·¸¼Ô¡Ë
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î³«Àß¤Ë°ìÁØ¾Ç¤ê
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤ò°ìÁØ¾Ç¤é¤»¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µÜÆâÄ£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î³«Àß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡4·î1Æü¤ËÅ·¹Ä¤ä²í»Ò¤µ¤Þ¡Ê60¡Ë¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡Ê22¡Ë¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ê¤É¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î9Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ï25·ï¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¤ï¤º¤«1½µ´ÖÍ¾¤Ç¼óÁê´±Å¡¤Î28.9Ëü¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë81Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¤¿¡£BBC¤ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¿·¤·¤¤¹Êó³èÆ°¤Ï¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡Ä
¡Ö¿·¤·¤¤³°¹ñ¤ÎÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¤¬¿®Ç¤¾õ¤òÅ·¹ÄÊÅ²¼¤ËÊû¤²¤ë¡Ø¿®Ç¤¾õÊûÄè¼°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¹ðÃÎ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅöÆü¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤¬Â³¡¹¤ÈÅìµþ±Ø¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÇÏ¼ÖÎó¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ã¼Ô¤¬¡¢¤·¤«¤âÊ¿Æü¤ÎºÅ¤·¤ËÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤ÈÄ£Æâ¤ÏÊ¨¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡³¤³°ÉÐµÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀµÁõ»Ñ¤ä¡¢¸øÌ³¤Ë²Ã¤ï¤ë½é¡¹¤·¤¤°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡È²í»Ò¤µ¤Þ¡õ°¦»Ò¤µ¤Þ¥¤¥ó¥¹¥¿¡É¡£¿·¤·¤¤¹Êó³èÆ°¤Ï¹¥Ä´¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö25·ï¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ²È¤¬ËØ¤ÉÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£µÜÆâÄ£¤ÏÅöÌÌ¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¡ØÎ¾ÊÅ²¼¤Î¤´³èÆ°¤òÃæ¿´¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÆâÄ£¤È¤·¤Æ¤ÏÅ·¹Ä¤´°ì²È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´°ì²È¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°Ì¤¬1°Ì¡¢2°Ì¤Î½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¿¡¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µÜÆâÄ£¤Ë½©¼ÄµÜ²È¤Î¤´³èÆ°¤ÎÅê¹ÆÍ½Äê¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö½©¼ÄµÜ¹Ä»ÌÆ±ÈÞÎ¾ÅÂ²¼¤ò´Þ¤àÂ¾¤Î¹ÄÂ²ÅÂ²¼Êý¤Î¤´³èÆ°Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¿·¤Î¹Êó³èÆ°¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©¼ÄµÜ²È¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Ç¤ê¤ÏºÇ¶á¡¢¤¢¤ë¡ÖÆÈ¼«Ï©Àþ¡×¤Ø¤È·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª½Ð¤Þ¤·¤ÎºÝ¤Ë¡¢¼èºà¤ËÍè¤¿»¨»ï¤ä¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¤ÎÈÖµ¼Ô¤Ë¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê¹Ä»Ì¿¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Îã¤¨¤Ð2·î16Æü¤Î¡Ö¸½Âå½÷Î®½ñ100¿ÍÅ¸¡×¤Î¤´´Õ¾Þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ëµ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤ÖÊý¤Ø¸þ¤Ä¾¤é¤ì¡¢
¡Ö³§¤µ¤ó½ñÆ»¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×
¡¡¤È¤ª¿Ò¤Í¤Ë¡£
¹â¹»¿Ê³Ø¤Ï¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¡×
¡ÖÆ±¤¸2·î¡¢¼«¤é¤¬ÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ë·ë³ËÍ½ËÉ²ñ¤Î¹Ö½¬²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢¡Ø³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È°ì¸À¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä»Ì¿¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÊÌ¤Î½©¼ÄµÜ²È´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÇ¯1²ó¤Î·ë³ËÍ½ËÉ¹Ö½¬²ñ¤Ï¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬Ëè²ó½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£·ë³Ë¤ÎÍ½ËÉ·¼È¯¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Îµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¶¯¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¾ðÊó²ò¶Ø¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¤ªÀ¼¤«¤±¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÈµÆ¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡É¤ò¾¯¤·¤º¤Ä³«¤³¤¦¤È¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£¤¿¤À¡¢
¡Ö¾ðÊó¸ø³«¤Î»ÑÀª¤À¤±¤Çº£¤Î½©¼ÄµÜ²È¤Ø¤ÎµÕÉ÷¤¬¤ä¤à¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ÎÃæ¿È¤Ç¤¹¡£¿¿²Á¤Ïº£¸å¡¢Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Êµª»Ò¤µ¤Þ¤¬º£¡¢ºÇ¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¼«Á³»ï¡×¤ò³Ø¤Ù¤ë¿ÊÏ©¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢
¡ÖÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¹â¹»¿Ê³Ø»þ¤Ë¡ØÄó·È¹»¿Ê³ØÀ©ÅÙ¡Ù¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØÆÃÊÌ°·¤¤¡Ù¤ÈÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¤Ï¤½¤ÎÅ²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡È¤É¤ó¤Ê»î¸³¤ò¼õ¤±¡¢¤É¤¦È¯¿®¤¹¤ì¤Ð¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×°Æ¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½©¼ÄµÜ²È´Ø·¸¼Ô¡Ë
âÃ»Ò¤µ¤ó¡¦¾®¼¼·½¤µ¤ó¤Î¡Ö±À±£¤ì¾õÂÖ¡×
¡¡ÊÌ¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤â¤¢¤ë¡£½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹½÷¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯11·î¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÉ×¤Î¾®¼¼·½¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÅ¾µï¡£¤½¤Î¸å¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡Ö±À±£¤ì¾õÂÖ¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢
¡Öµª»Ò¤µ¤Þ¤ä½©¼ÄµÜ¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºâÃ»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¡ÈÃÇÀä¡É¾õÂÖ¤Ç¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶á¶·¤òÃÎ¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¡Ê4·î18Æü¹æ¡Ë¤¬Å¾µïÀè¤Ç¤Î2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾ÜÊó¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅ¾µïÀè¤Î½»½ê¤â¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡âÃ»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÏÊÆ°Ê¹ß¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆâÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¤ª°õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥â¥Ã¥³¥¦¥Ð¥é¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¶á¶·¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤òÙæ¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢·½¤µ¤ó¤Î¸å¸«¿Í¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¤¥»¿©ÉÊ¡Ù¤Î°ËÀªÉ§¿®¸µ²ñÄ¹¤â¡¢º£Ç¯1·î¤ËÇË»º¼êÂ³¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢·½¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥¤¥×Ìò¤ò1¿Í¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µª»Ò¤µ¤Þ¡ÈÅ¾µ¡¡É¤Î½Õ¡£¾Ç¤ê¤È¶ìÇº¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯4·î18Æü¹æ¡Ë